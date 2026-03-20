Soutien à Daniel Pausé et Vanessa Miranville

Au lendemain du premier tour, je voulais adresser un message simple, sincère et amical à Daniel Pausé. Au-delà de la politique, il y a des rencontres, des parcours... et des hommes, Daniel en fait partie. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Quand nous sommes arrivés aux responsabilités à L’Étang-Salé, nous avons pu compter sur lui. Toujours disponible, toujours à l’écoute, toujours prêt à partager son expérience.

- Ses conseils nous ont été précieux dans les premiers pas de notre mandat. Et ça, on ne l’oublie pas. Daniel Pausé, c’est un maire profondément attaché à sa commune. Un élu de terrain, proche de ses habitants, engagé avec sincérité.

- Un maire qui connaît son territoire, parce qu’il le vit au quotidien. Aujourd’hui, il est à nouveau devant les électeurs et je veux lui dire toute mon amitié, tout mon respect... et tout mon soutien.

- Je lui souhaite de l’emporter dimanche prochain, pour continuer le travail qu’il mène avec sérieux et engagement au service de Trois- Bassins. Parce que nos communes ont besoin d’élus vrais, d’élus proches ,d’élus qui s’engagent avec le cœur autant qu’avec l’expérience.

- La Possession – Soutien à Vanessa Miranville : choisir l’intérêt du territoire, pas celui des appareils -

Au lendemain du premier tour des élections municipales, je souhaite apporter un soutien clair à Vanessa Miranville, Maire de La Possession.

Son parcours n’est pas anodin.Comme le mien, il démontre une chose essentielle :

- On peut gagner une commune sans être adoubé par un parti.

- On peut gouverner sans être tenu par des consignes venues d’ailleurs.

En 2014, elle a mis fin à plus de 40 années d’un système installé. Depuis, elle incarne une autre façon de faire de la politique :

- une gouvernance ancrée dans le réel,

- une proximité avec les habitants,

- une exigence d’équité et de probité.

Et c’est précisément ce qui dérange.

Parce qu’aujourd’hui encore, certains considèrent les communes comme des territoires à contrôler, des relais d’influence, des pièces dans un échiquier politique.

• Des communes au service d’appareils. Nous défendons l’inverse.

• Des communes au service de leurs habitants.

Avec Juliana M’Doihoma, que je félicite chaleureusement pour sa réélection à Saint- Louis, Vanessa Miranville a été l’un des rares soutiens de La Voix du Citoyen en 2020 et en 2022. Ce soutien, elles l’ont apporté non pas au nom d’un parti, mais au nom d’une conviction : la politique doit rester libre.



Nous ne partageons pas tout, c’est normal, mais nous partageons l’essentiel :

- refuser les logiques d’appareil,

- refuser les alliances de circonstance dictées d’en haut,

- refuser une politique déconnectée des réalités du terrain.

Vanessa Miranville incarne cette génération d’élus qui ne doivent rien à personne... sinon aux habitants qui les ont portés. Une génération qui dérange, parce qu’elle échappe aux cadres traditionnels. Une génération qui ne négocie pas son indépendance.

C’est pour cela que je lui apporte aujourd’hui mon soutien.

Un soutien sincère, mais surtout un soutien de conviction parce que l’intérêt de La Possession doit passer avant les intérêts des appareils.

Dimanche prochain, le choix sera clair.

- Une commune libre, indépendante et fidèle à ses habitants, ou

- Une commune ramenée dans des logiques de parti.

Je fais confiance aux Possessionnaises et aux Possessionnais parce que partout à La Réunion, une attente forte s’exprime : celle d’une politique plus libre, plus proche, plus juste.

