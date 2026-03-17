Nous apprenons le retrait de la liste présentés par Bruno Domen sur la commune de Saint Leu. Seront donc présentes au second tour, les liste présentées par Thierry Robert et Karim Juhoor. Les enjeux sont importants. Les habitant(e)s de Saint Leu auront à choisir entre deux manière de faire de la politique (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- D’un coté, le frasque et les excès et le populisme de Thierry Robert qui nous rappelle les excès d’outre-atlantique

- De l’autre, le sérieux de Karim Juhoor et de son équipe, respectueuse des citoyens qui ont patiemment construit, en concertation avec les Saint-Leusien(ne)s une vision et un projet pour Saint Leu qui répondent aux attente de tous, en solidarité, justice, sécurité et bien-vivre ensemble.

Place Publique Réunion confirme son soutien à la liste de Karim Juhoor et appelle tous les Saint-Leusien(ne)s a aller voter le 22 mars 2026 et à exprimer leur volonté d’avoir une équipe municipale apaisée en mesure de conduire un projet solide et ambitieux pour la ville et en dehors de toutes postures excessives