Soutien à M. Ludovic Sautron sur Saint-Denis

Partout dans le monde, les idées suprémacistes et identitaires gagnent du terrain. À La Réunion, terre de métissage, de diversité et de tolérance, ces dérives menacent notre histoire, nos cultures et le modèle de société que nos ancêtres ont construit avec tant de courage, de générosité et d’altruisme depuis plus de 350 ans. C’est dans cet esprit que j’ai décidé de m’engager en rejoignant la liste « écologiste et citoyenne » de M. Ludovic Sautron aux élections municipales de mars 2026 à Saint-Denis, capitale de La Réunion.

Ludovic, marmay lakour, notre yab chouchou de Bois-Nèfles est un boug droit, honnête, compétent, courageux et proche des réalités de notre jeunesse grâce à son rôle d’enseignant en Économie-Gestion au lycée. Je le vois déterminé à défendre les forces du progrès, à bâtir avec ambition un avenir correct pour les générations futures, à protéger notre patrimoine naturel, à lutter contre le clientélisme et à faire rayonner notre culture réunionnaise.



Avec lui, je prends mes responsabilités, par conviction et par fidélité à des valeurs. Je me prépare également à d’autres échéances importantes pour devenir un véritable acteur du changement. J’annonce aussi que je conduirai une liste d’union à l’élection de la Chambre de Commerce et d’industrie de La Réunion l’année prochaine.



