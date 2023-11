SPL Estival : le mouvement de grève est légitime

Le mouvement de grève initié par les salariés de la SPL Estival, soucieux de sauvegarder leur outil de travail est légitime. Les salariés ne peuvent effectivement pas payer pour ceux qui ont mal géré (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Après le dialogue instauré depuis jeudi dernier, Il faut poursuivre les échanges de façon constructive. Une issue consensuelle à cette crise est souhaitable pour débloquer une situation devenue ingrate pour les usagers. Dans ce dossier c'est l'intérêt général qui doit prévaloir.

Nous appelons les élus de l'intercommunalité et notamment les maires à soutenir les salariés de la SPL et nous leur disons que la raison doit l'emporter.

DLR invite les dirigeants en place à réfléchir sur l'évolution de la structure. Il ne faut négliger aucune voie même s'il faut revoir le modèle économique. L'essentiel est de préserver les emplois et sauver la politique de transport collectif intercommunal.

DLR restera vigilant sur ce dossier et prévient une nouvelle fois que les contribuables ne doivent pas non plus être les dindons de la farce dans ce dossier marqué par une gestion financière catastrophique.

Éric Fruteau (DLR)