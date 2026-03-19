STOP : amalgame et tentative de récupération – mise au point officielle

Suite à la mise en avant publique d’un soutien individuel émanant d’un membre de Saint-Pierre Plus Verte, qui occupe par ailleurs les fonctions de Vice-Président de notre mouvement et qui n’était pas colistier sur la liste de Ruth Dijoux, et à sa reprise sur la page officielle "Emeline K/BIDI – Saint-Pierre 2026", nous constatons une volonté manifeste d’entretenir un amalgame visant à faire croire à l’existence d’une union politique autour de cette candidature.

Saint-Pierre Plus Verte tient à rétablir clairement les faits :

Aucune union, aucun accord, aucune démarche commune n’ont été conclus avec Mme Emeline K/BIDI dans le cadre de ce second tour.

Contrairement à ce qui est avancé publiquement pour créer un amalgame, aucun membre de Saint-Pierre Plus Verte ayant été colistier de Mme Ruth Dijoux n’a rejoint Mme K/Bidi.

Nous dénonçons une tentative de récupération politique fondée sur un positionnement strictement individuel, utilisé pour construire artificiellement une dynamique qui ne correspond en rien à la réalité.

Le fait que ce membre occupe des responsabilités internes ne saurait justifier un tel amalgame : sa prise de position n’engage que lui et nous la respectons.

Nous rappelons un principe fondamental :

L’union ne se décrète pas, elle se construit dans la clarté et la cohérence dès le premier tour.

Elle ne peut reposer ni sur des ambiguïtés, ni sur des récupérations opportunistes de second tour.

Nous nous engageons à continuer, dès demain, à faire de Saint-Pierre une ville plus verte. Telle est l’essence même de notre mouvement, au service des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois.

Nous refusons les amalgames. Nous refusons les manipulations. Nous respectons la liberté de chacun.

Président de La Réunion Plus Verte

Porte-Parole de Saint-Pierre Plus Verte