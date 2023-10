Suspension de Frédéric Miranville : "une satisfaction et un soulagement"

La Cgtr Educ'action constate avec satisfaction et surtout soulagement que le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris ses responsabilités en révoquant M. Miranville (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Depuis au moins 3 ans, notre syndicat n'a eu de cesse de dénoncer auprès des instances (Préfecture, Rectorat, Région, Ministère), du public, du personnel... sa calamiteuse gestion de l'Université tant financière que des ressources humaines. Mutations forcées, retard de paiement, tour de passe-passe financier, népotisme etc. étaient malheureusement devenus la règle.

Ne nous trompons pas de cible ! L'Université de La Réunion est la victime dans cette affaire et nous souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe qui devra relever un immense challenge. Il faudra rétablir un climat de confiance qui permettra un travail serein, rééquilibrer les comptes, solder les arriérés financiers et autres de M. Miranville. Bref, le chantier est immense et nous sommes disposés à apporter notre soutien pour redresser ce bel et indispensable outil qu'est l'université de La Réunion.

Joël de Palmas

secrétaire Général

Cgtr Educ'Action