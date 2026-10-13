À la suite de la conférence de presse de Karl Maillot et de son équipe, du 12 octobre 2026 , la CFDT Réunion se doit d’apporter un droit de réponse du Secrétaire Général (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La CFDT Réunion poursuit son action avec une ligne claire : le respect des valeurs de la CFDT, des personnes, de leur dignité et de l’expression démocratique, au sein de ses instances comme des syndicats qui la composent.

Une majorité revendiquée ne dispense personne de respecter les règles démocratiques. Elle ne peut servir à passer sous silence les irrégularités signalées ni à écarter celles et ceux qui demandent que les règles soient appliquées.

La CFDT Réunion relève ainsi que l’un des syndicats représentés dans cette majorité demeure en défaut de renouvellement régulier de son congrès. Elle rappelle également les anomalies qu’elle dénonce à propos du congrès d’Interco du 10 octobre 2025. Selon les éléments dont elle dispose, un secrétaire de section aurait été désigné sans être adhérent, un trésorier adjoint aurait été élu dans la même situation et ce dernier aurait, en outre, donné un mandat de vote.

Ces désignations sont intervenues sous les applaudissements de représentants de cette majorité et d’anciens responsables de la CFDT Réunion. La CFDT Réunion dénonce également l’exclusion de sections d’Interco qui avaient demandé la tenue d’un congrès, alors que le précédent remontait à 2013.

Demander le respect de la démocratie syndicale ne doit pas devenir un motif d’exclusion.

C’est dans ce contexte qu’elle a contesté la régularité de la convocation du « congrès extraordinaire » du 1er octobre, fondée sur 23 signatures de conseillers et effectuée par Alain MANI, dont la légitimité invoquée remonte elle-même à un congrès de 2013.

Cette contestation porte sur le respect des règles communes, auxquelles chacun doit se conformer. Par ailleurs, contrairement aux déclarations de Karl MAILLOT dans la presse, la CFDT Réunion précise n’avoir reçu, à ce jour, aucune communication ni demande de sa part. La CFDT Réunion dénonce les démarches qui ont conduit à la démission de l’ex-SG Joel DALLEAU.

Pourtant dès son élection haut la main en 2021 face à Karl MAILLOT, il a été l’objet de querelles internes et d’attaques personnelles entrainant sa démission en décembre 2024. La CFDT Réunion dénonce les démarches visant, depuis septembre 2025, à obtenir la démission du Secrétaire général actuel, ainsi que le rôle qu’elle attribue à Karl MAILLOT dans ces démarches.

Les pressions personnelles ne sauraient remplacer un débat transparent au sein des instances compétentes. Jusqu’où s’arrêteront-ils ? Tourner la page suppose de répondre aux questions soulevées, de clarifier les faits et de respecter les procédures démocratiques.

La CFDT Réunion reste pleinement engagée pour des échanges respectueux, des débats constructifs et des décisions prises dans l’intérêt collectif. Notre unité repose sur les valeurs que nous partageons et sur la légitimité démocratique que confèrent nos congrès.

Ces exigences s’imposent à toutes et à tous. Par ailleurs, la CFDT Réunion poursuit le travail engagé pour l’application des conventions collectives nationales auprès de la DEETS, pour la défense des droits des salariés à travers l’accès à la formation par notre contribution active et remarquée auprès des instances régionales et nationales, pour la lutte contre la vie chère et pour l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs réunionnais.