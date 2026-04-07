Transmission d’une contribution écrite : crise des carburants à La Réunion

Monsieur le Préfet, Madame la Présidente de Région, Mesdames et Messieurs les élus, en tant qu'élu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, j 'ai demandé la tenue d'une réunion de crise sur les carburants. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Je constate aujourd'hui que cette réunion se fait sans moi, alors même qu'elle se tient au sein de la CCIR dont je suis membre élu.

Je respecte les institutions, mais je regrette profondément que la pluralité des points de vue et des solutions ne soit pas représentée autour de la table.

Je veux partir d'un fait simple : la crise des carburants arrive dans un territoire où la pauvreté et les inégalités sont déjà beaucoup plus fortes que dans l'Hexagone, et où l'énergie pèse lourd dans le budget des ménages et des entreprises.

1. Le budget 2026 finance déjà les routes

Le budget primitif 2026 de la Région prévoit déjà un volume important d'investissements routiers, avec des financements identifiés, dont la taxe spéciale de consommation sur les carburants.

Autrement dit, les grands chantiers routiers de 2026 — routes, NRL, infrastructures — ont déjà leur trajectoire financière, y compris via la TSCC et même un fonds de compensation transporteurs.

Dans ce contexte, il ne me paraît ni juste ni raisonnable de faire des Réunionnais une cagnotte fiscale supplémentaire en laissant filer la taxation carburant audelà de ce qui est nécessaire pour financer ce programme routier déjà voté.

Je demande que la fiscalité carburant soit strictement alignée sur les besoins réels du budget routier 2026, pas plus.

2. La SPL énergie et notre dépendance à l'import

Deuxième point : La Réunion dépend quasi totalement des importations d'énergie, avec plus de 70% de l'approvisionnement énergétique en produits pétroliers.

Plutôt que de subir cette dépendance, nous avons un outil : la SPL énergie, bras armé public qui peut être mobilisé pour importer du carburant en vrac, sécuriser l'approvisionnement et peser sur les coûts, au bénéfice de l'ensemble du territoire.

3. FA 1.3.21 et article 349 : utiliser enfin notre statut RUP

Troisième point : nous ne sommes pas un territoire quelconque. La Réunion est une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du TFUE. Cet article reconnaît nos handicaps structurels — éloignement, insularité, surcoûts de transport — et permet d'adapter les politiques européennes, notamment via l'allocation spécifique RUP.

Concrètement, le programme Réunion FEDERFSE+ 20212027 comporte une fiche action FA 1.3.21 — Soutien à la compensation des surcoûts de transport.

Cette fiche vise à compenser partiellement les coûts additionnels de transport et coûts associés supportés par les entreprises locales du fait de notre localisation.

Au niveau européen comme national, le principe de compensation des surcoûts liés à l'ultrapériphéricité est déjà reconnu : l'article 349, l' allocation RUP, les régimes d'aides au fret validés par l'Union visent précisément à atténuer ces surcoûts, et la fiche FEDER 1.3.21 en est la traduction concrète à La Réunion.

Si ces leviers ne sont pas mobilisés en pleine crise des carburants, ce n'est pas parce que le droit ne le permet pas, c'est parce qu'il manque une volonté politique de les activer.

Je propose donc très clairement que :

La SPL énergie soit mandatée pour structurer une opération d'importation de carburant en vrac, et qu'elle devienne porteuse d'un dossier FEDER au titre de la fiche FA I .3.21, afin de compenser une partie des surcoûts de transport liés à notre dépendance aux importations énergétiques.

l . Conclusion : ce que j'attends de cette réunion

Ce que j 'attends de cette réunion, ce n'est pas qu'on se contente de dire "ce n'est pas la Région qui paiera" ou "c'est à l'État de tout faire".

Nous avons :

- un budget routier 2026 déjà financé,

- une SPL énergie capable d'agir sur l'approvisionnement,

- une fiche FEDER 1.3.21 et une allocation RUP prévues pour compenser nos surcoûts de fransport.

Je demande, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, que nous décidions ensemble :

l . De ne pas transformer la crise en surtaxe audelà des besoins routiers réels.

2. De mobiliser la SPL énergie comme outil public d'importation et de négociation.

3. D'activer pleinement le statut RUP de La Réunion en utilisant la fiche FEDER I. 3.21 et l'allocation spécifique RUP pour compenser nos surcoûts de transport.

C'est à ces conditions que nous pourrons dire aux Réunionnais que toutes les solutions ont été mises sur la table, et que la crise des carburants n'a pas servi de prétexte pour entretenir la misère, mais pour en sortir...





