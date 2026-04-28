Un 1er mai sous le signe de la lutte contre la vie chère

Cette année, le 1er mai a une saveur particulière. Grâce à la mobilisation, le gouvernement a reculé face à ceux qui voulaient remettre en cause cette journée chômée et payée. C’est une première victoire contre les idées de la droite et de l’extrême droite, mais rien n’est joué (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le 1er mai n’est pas un jour comme les autres : c’est la journée des travailleurs et des travailleuses !

C’est la journée internationale de lutte pour les droits dans le monde du travail : une journée de solidarité, de luttes et de conquêtes sociales. Une journée aussi, pour profiter d’un temps de repos avec ses proches.

Depuis 140 ans, après le 1er mai 1886 et la répression sanglante des ouvriers de Chicago, partout dans le monde, les travailleurs et les travailleuses se battent ensemble pour leurs droits. C’est grâce à cette lutte qu’ils ont conquis la journée de 8 heures et fait du 1er mai un jour férié dans 163 pays.

- Face à l’urgence sociale à La Réunion, face à la vie chère, des mesures fortes s’imposent -

Il faut des mesures d’urgence contre la vie chère à La Réunion pour pouvoir vivre dignement de notre travail :

- Des augmentations générales des salaires pour toutes et tous, y compris du SMIC, du point d’indice et des pensions, afin d’améliorer le pouvoir d’achat et le quotidien de la population ;

- L’indexation automatique de tous les salaires sur les prix pour ne plus perdre en niveau de vie ;

- Le blocage du prix des carburants pour mettre fin à la spéculation au profit des grands groupes pétroliers ;

- L’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la revalorisation des métiers féminisés et la suppression des temps partiels subis ;

- L’égalité du droit au travail : lutte contre la précarité, les CDD, les stages abusifs, l’intérim, les bas salaires et le chômage.

- Pour l’arrêt des guerres et une paix juste et durable -

Nous militons pour une vraie paix dans le monde. Non pas aux conditions des agresseurs, mais dans le respect du droit international.

Venez manifester votre solidarité avec les millions de travailleurs et de travailleuses qui vivent sous les bombes, en Ukraine, en Iran, au Liban, en Palestine ou encore au Soudan.

Il y a urgence à sortir de cette surenchère guerrière. La France et l’Europe doivent s’affirmer pour imposer un agenda de paix et de désarmement, et défendre l’ONU ainsi que le droit international.

Le Parti communiste réunionnais, section de Saint-Denis, appelle toute la population à participer massivement au défilé du 1er mai 2026 au Port, à partir de 9h00, devant le Kabardock, pour dire stop aux augmentations des prix.

