Un arrière-petit-fils d'ouvrier de l'usine sucrière Stella à tête de la mairie de Saint-Leu

Les électeurs de La commune de Saint-Leu ont départagé non sans mal ce dimanche les deux candidats qui étaient encore dans la course à la succession du poste du premier magistrat de la commune où l'ancien maire Bruno Domen ne se représentait pas. Et c'est Karim Juhoor qui sort vainqueur face à Thierry Robert lors de cette confrontation hors du commun (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'aboutissement pour l'arrière-petit-fils descendant d'engagés "travayèr tabisman", d'un parcours associatif et militant qui n'a pas été de tout repos me semble t-il, mais qui porte ses fruits aujourd'hui.

Puisque depuis dimanche dernier le jeune Karim Juhoor accède au poste de maire de la commune de St-Leu avec son équipe et re allume du coup la flamme de l'étoile du matin de Stella par son élection,

Oui, c'est inédit dans l'histoire de Saint-Leu qui a connu la révolte des esclaves en 1811, la fermeture de l'usine sucrière de Stella il y a 48 ans en 1978, la distillerie, les fours à chaux, le train... de voir un descendant d'engagés de la sucrerie accéder à ce poste de maire. Et fait désormais la fierté et l'honneur de toute la commune mais surtout des quartiers des quatre Robinets et de Stella où sa famille est "terre d'enracinement".

Dès-lors, comment ne pas avoir une pensée émue à son arrière-grand-père, qui a travaillé aux champs dès l'âge de 10 ans puis à l'usine sucrière de Stella comme ouvrier turbineur et par la suite comme maçon en fabriquant "les maisonnettes" en béton situées au-dessus de l'usine. Professionnel reconnu par ses pairs et que j'ai eu la chance de côtoyer durant mon enfance et à l'usine, aussi bien gramoune Jules que tantine "Ti-sèr" son épouse, aujourd'hui tous décédés que je m'incline avec tous les respects que je me dois envers la famille Coutin.

Ce matin encore comme à son habitude, descendant du chemin Casimir il a tenu une fois de plus à me saluer de sa voiture toujours avec cette même humilité, et rien n'a changé il est resté lui-même et d'une simplicité invraisemblable malgré désormais maire de Saint-Leu.

Bien sûr après les félicitations de cette belle victoire, j'ai profité pour lui informer de "Léritaz nout zansèt Stella" qu'il ne faut jamais l'oublier et qu'il le faut le mettre un peu plus en lumière car il fait partie de histoire de sa famille, de St-Leu et de La Réunion. Peut-être rendra-t-il hommage à ses arrière-grands-parents aux valeurs inculquées qui font aujourd'hui sa grande fierté!

Jean-Claude Comorassamy