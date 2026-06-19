Un Livre blanc pour une économie réunionnaise robuste

Le Medef Réunion lance une initiative ambitieuse avec la rédaction d'un livre blanc intitulé "Ensemble, cap vers une économie réunionnaise robuste". Annoncé dès l'élection de Katy Hoarau et son équipe à la tête du syndicat patronal en juin 2025, ce travail de construction d'une pensée économique n'a pas vocation à être un pur travail conceptuel : il se veut un outil de lobbying destiné à sensibiliser non seulement les candidats aux élections présidentielles et législatives, mais aussi les autorités politiques locales, nationales et européennes (Photo Medef Réunion)

- Un an de mandat : une mobilisation au service du programme -

Ce 19 juin 2026, Katy Hoarau et son équipe célèbrent leur premier anniversaire à la tête du MEDEF Réunion. Près de 60 % des entreprises adhérentes leur avaient fait confiance le 19 juin 2025, et douze mois après, les résultats témoignent d'une organisation pleinement engagée dans la mise en œuvre de son programme.

En douze mois, le Medef Réunion a affirmé sa présence sur tous les grands enjeux économiques et sociaux de l'île, redéfinissant ses priorités autour de la compétitivité, de l'emploi et du dialogue social : création de Socle, PLF 2026, Lodeom Sociale, Défiscalisation et aide à l’investissement, co-construction de la feuille de route de la Région Réunion sur les filières prioritaires de la Nouvelle Economie, partenariats structurants avec le RSMA, France Travail, l'Université de La Réunion, la Marque La Réunion et représentation active dans les instances de l'Océan Indien.

C'est dans cet élan collectif que s'inscrit pleinement la démarche du livre blanc : non pas comme un exercice intellectuel déconnecté du terrain, mais comme la colonne vertébrale d'un projet économique porté par une équipe en ordre de marche.

- Une méthodologie innovante : le crash test -

Pour aborder cette réflexion, le Medef Réunion a choisi une méthodologie originale : le crash test. L'objectif n'est pas de produire un catalogue de revendications, mais de partir d'une question simple : si La Réunion était confrontée demain à une crise majeure, quelles sont les fonctions essentielles qu'elle doit être capable d'assurer, et quelles filières doivent être renforcées pour y parvenir ?

L'idée est de se projeter dans une situation où l'île serait confrontée à une crise exogène — qu'elle soit climatique, géopolitique ou autre —, à la lumière de ce que l'on a déjà connu avec la pandémie de Covid-19.

Cette approche permet d'identifier les éléments constitutifs de la souveraineté de La Réunion, en les regroupant sous différents piliers et leviers de robustesse. Car la robustesse, ce n'est pas rebondir après la crise : c'est s'y préparer avant qu'elle n'arrive. Ainsi, le livre blanc ne se limite pas à une analyse des vulnérabilités du territoire, mais propose une vision d'une prospérité choisie, axée sur des filières créatrices de valeur ajoutée et d'emploi.

- Un projet réunionnais, pas seulement un projet du Medef -

Les premiers travaux ont déjà abouti à la production d'un livret, qui sera soumis prochainement à la lecture critique des parties prenantes. Car le Medef Réunion n'a pas vocation à écrire seul l'avenir économique du territoire. Cette première version a vocation à être enrichie par les entreprises, les partenaires sociaux, les collectivités, le monde académique et l'ensemble des forces vives de La Réunion.

C'est cette ambition collective qui distingue ce livre blanc d'un document de plus : il est conçu comme un outil vivant, façonné par ceux qui font l'économie réunionnaise au quotidien.

Katy Hoarau, Présidente du Medef Réunion, souligne l'importance de cette démarche : "Ce travail exigeant est essentiel pour préparer notre territoire aux défis futurs et construire ensemble une économie robuste, capable d'assurer ses fonctions essentielles en période de crise tout en continuant à créer de la valeur et de l'emploi."

- Rendez-vous en septembre pour découvrir les résultats de ce travail collectif -

Dans un monde devenu plus instable, La Réunion ne peut pas choisir les crises auxquelles elle sera confrontée. En revanche, elle peut choisir de s'y préparer. C'est l'ambition de ce Livre Blanc : contribuer à construire, ensemble, une économie réunionnaise plus robuste, plus prospère et plus souveraine.