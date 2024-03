Un nouvel administrateur pour l'Université : "nous saluons cette mesure prise par les autorités compétentes"

Notre université a été placée sous administration provisoire. Cette décision a été prise dans le but de garantir la stabilité et le fonctionnement efficace de notre établissement. (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

Nous saluons cette mesure prise par les autorités compétentes, reconnaissant la nécessité de rétablir l'ordre et de prendre des mesures décisives pour assurer l'intégrité fortement compromise de notre institution. Nous mettons toute notre confiance en M. le Professeur Comby pour mettre fin aux dysfonctionnements qui ont perduré dans notre établissement malgré la suspension du président Miranville.

Nous accueillons chaleureusement l'administrateur désigné pour nous aider à passer le cap de cette période de transition. Nous lui souhaitons bon courage dans cette tâche cruciale et nous voulons l’assurer de tout notre soutien.

Il est essentiel que cette période soit mise à profit pour mettre fin aux dérives qui affecte notre institution. Nous aspirons à retrouver un fonctionnement normal et serein, caractérisé par la transparence, l'intégrité et le respect des valeurs académiques.

Nous sommes certain-e-s que le Pr Comby sera au service des étudiants et de l’ensemble des personnels de l’université et non uniquement au seul service des intérêts des amis et des « proches » du président suspendu. Tous les syndicats signataires s’engagent à œuvrer en ce sens, afin de garantir un environnement propice à l'apprentissage, à la recherche et à l'épanouissement de tous les membres de notre communauté universitaire.