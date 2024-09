Un tourisme durable pour La Réunion, non à la vente du domaine public maritime Réunionnais !

Un tourisme durable doit pleinement tenir compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l’environnement et de notre territoire (Photo D.R.)

En vendant un bel hôtel de la côte ouest ainsi que son terrain, l’état s’assoit sur la loi Littoral et fait une atteinte grave au patrimoine des générations futures de La Réunion.

Ce terrain fait partie du Domaine publique maritime et ne doit pas être vendu aux groupes étrangers et même vendu tout court. Nous devons garder notre patrimoine naturel.

Après l’échouage à St Phillippe du Tresta Star qui restera comme un déchet sur nos côtes et nous interdit de profiter de la plus jeune plage de l’île, maintenant la préfecture souhaite vendre un terrain avec sa plage dans l’ouest et nous interdire l’accès !

Le droit doit s’appliquer partout sur le territoire Français ! La vente du domaine public maritime est interdite mais une concession est possible et dans ce cas il faudrait un appel d’offre qui soit visible et connue pour les Réunionnais. Est-ce le cas aujourd’hui ? Force est de constater que non, « lé fé an misouk » !

Le patrimoine de La Réunion est en danger par ce genre de comportements nuisibles pour les générations futures !

Stop à la destruction et à la vente de notre patrimoine pour des intérêts étrangers.

Ludovic Sautron Nou lé kapab ! La Génération Écologie de La Réunion