Une élection est passée, l’engagement pour Le Port continue

La liste Le Rassemblement des Portois, conduite par Jean-Yves Langenier, tient à remercier chaleureusement les 2 638 électrices et électeurs qui lui ont accordé leur confiance lors du scrutin municipal et communautaire du 15 mars 2026. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

À travers cette campagne, Jean-Yves Langenier a démontré sa volonté de transmettre, de rassembler et d’accompagner l’émergence d’une nouvelle génération de Portoises et de Portois engagés pour l’avenir du Port.

Nous adressons également notre profonde reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont constitué cette liste, et porté avec dignité, courage et conviction ce projet pour Le Port. Leur volonté de s’engager au service de la population et de l’intérêt général mérite d’être salué.

Nos remerciements vont aussi à l’ensemble des militants et sympathisants qui se sont mobilisés tout au long de cette campagne avec énergie et générosité.

Durant ces semaines de campagne, nous avons parcouru les quartiers, rencontré les habitants, écouté leurs préoccupations et partagé avec eux notre vision pour l’avenir de notre ville. Partout lors de ces échanges nous avons ressenti une attente forte de changement, de justice sociale, de respect, de transparence et d’efficacité dans la gestion de leur commune.

Le résultat des urnes ne correspond pas à la dynamique que nous avons ressentie sur le terrain, d’autant que les 10 865 voix obtenus par Olivier Hoarau ne représentent que 39,6 % des électeurs inscrits dans notre commune.

Dans un contexte marqué par de fortes difficultés sociales et une précarité qui touche une partie importante de la population du Port, nous ne pouvons ignorer l’influence des promesses, des pressions ou des pratiques qui fragilisent la liberté du choix démocratique.

Sans aller jusqu’à la contestation du verdict des urnes, nous restons convaincus que Le Port mérite mieux qu’un système politique fondé sur la dépendance et le clientélisme.

Nous rappelons toutefois que la situation politique locale reste incertaine, le maire réélu étant toujours concerné par une procédure judiciaire dont le procès en appel doit se tenir prochainement. Cette situation-là risquera de placer notre commune dans une instabilité politique pour son avenir.

Pour notre part, l’engagement pris devant les habitants du Port demeure intact. Les femmes et les hommes rassemblés autour de cette démarche continueront à être présents dans les quartiers, à l’écoute des habitants et mobilisés pour défendre l’intérêt général.

Une élection est passée. Le combat pour une ville plus juste, plus transparente et plus solidaire ne s’arrête pas aujourd’hui. Il se poursuit, avec la même conviction et la même détermination plus grandes que jamais.

Jean Yves Langenier

Pour la liste Le Rassemblement des Portois

