Une étape historique dans une lutte qui continue

Avec la décision récente du retour des iles Chagos sous la souveraineté du gouvernement de l’île Maurice, c’est une étape importante franchie dans la lutte portée par nos sœurs et frères Chagossiens. La section PCR du Port salue cette grande victoire au terme d’un combat mené depuis plus de 50 ans avec à sa tête notre ami et camarade Olivier Bancoult.

Cette bataille exemplaire qui a permis un rassemblement mondial autour de la cause chagossienne est le résultat de l’assiduité et de la détermination de nos sœurs et frères exilés pour un retour sur leur terre d’origine.

Les Réunionnais, parmi eux des Portois et plus particulièrement des communistes, sont encore plus fiers aujourd’hui d’avoir contribué au soutien des Chagossiens dans leur lutte depuis des décennies jusqu’à ce jour.

Pour rappel, parmi les initiatives portoises en soutien et hommage au combat porté par les Chagossiens, c’est sous la majorité municipale communiste dirigée à l’époque par le Maire Jean Yves Langenier qu’a été décidée la seule dénomination d’un accès de la ville appelé : "avenue des Chagos".

La lutte n’est pas finie. Le retour au pays pour nos sœurs et frères se rapproche. Les communistes du Port seront encore et toujours là pour les aider à franchir cette prochaine étape.

La section PCR du Port