Université de La Réunion : faire payer davantage les étudiants n'est pas une solution, c'est une injustice sociale

Les Jeunes Socialistes de La Réunion expriment leur profonde inquiétude face aux propositions visant à quintupler les frais d’inscription à l’université. Porter le coût d’une année de licence à 900 euros et celui d’un master à 1.300 euros constituerait un recul majeur pour l’accès à l’enseignement supérieur. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À La Réunion, cette mesure serait particulièrement injuste. Alors que les résultats du baccalauréat ouvrent les portes de l’enseignement supérieur à des milliers de jeunes Réunionnaises et Réunionnais, près d’un étudiant sur deux déclare déjà renoncer régulièrement à un repas pour des raisons financières. De nombreux étudiants cumulent études et emploi pour subvenir à leurs besoins, tandis que la précarité, les difficultés d’accès aux soins et les troubles de santé mentale continuent de s’aggraver.

Le sous-financement des universités est une réalité. Mais il ne peut être résolu en faisant peser la charge sur des étudiants et des familles déjà fragilisés. Cette proposition créerait une sélection par l’argent, découragerait les vocations et remettrait en cause l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur.

À cette précarité s’ajoute une autre injustice propre à notre territoire. Chaque année, faute d’une offre de formation suffisamment diversifiée à La Réunion, de nombreux bacheliers sont contraints de poursuivre leurs études dans l’Hexagone. Ce départ représente un coût financier considérable pour les familles, un déracinement souvent difficile pour les jeunes et, parfois, un renoncement pur et simple à certaines ambitions.

L’avenir de notre territoire ne peut reposer sur l’exil de sa jeunesse.

L’éducation n’est pas un produit marchand, c’est un droit fondamental et un investissement pour l’avenir de notre société Réunionnaise. Faire de l’université un luxe serait une faute !

Les Jeunes Socialistes de La Réunion demandent au Gouvernement de renoncer définitivement à toute augmentation des frais d’inscription et d’engager un véritable plan national en faveur de la vie étudiante : renforcement des bourses, lutte contre la précarité alimentaire, accès aux soins, accompagnement en santé mentale et financement pérenne des universités.

Nous demandons également un investissement massif dans l’enseignement supérieur à La Réunion, afin de développer de nouvelles filières, d’élargir l’offre de formation et de permettre à davantage de jeunes de construire leur parcours d’études sur leur territoire.

Donner à notre jeunesse les moyens d’étudier, de réussir et de travailler à La Réunion est un impératif pour son développement économique, social et humain.

Nous appelons l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur, les organisations étudiantes et les élus réunionnais à se mobiliser pour défendre une université publique, accessible à toutes et à tous, sans distinction d’origine sociale ou de territoire.

À La Réunion plus qu’ailleurs, l’égalité des chances commence par un accès réel aux études supérieures. Elle ne doit jamais dépendre du portefeuille des familles, ni de l’obligation de quitter son île pour espérer réussir.