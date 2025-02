Urgence sur les infrastructures d'eau et le basculement d'eau d'est en ouest

Avant toute chose, notre démarche n'est pas motivée par des considérations politiques, mais par le souci du bien-être des administrés de l'Est et la préservation de notre environnement. Les problèmes d'eau dans l'Est ne sont pas uniquement dus au réchauffement climatique, mais principalement à ces infrastructures vieillissantes. Soyons clairs sur ce point (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'accès à l'eau potable est un droit fondamental en France, encadré par plusieurs textes législatifs et réglementaires.

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) impose aux collectivités locales de garantir l'approvisionnement en eau potable (Article L. 210-1). De plus, la directive-cadre européenne sur l'eau de 2000 oblige les États membres, dont la France, à assurer cet accès (Directive 2000/60/CE). Le Code de la santé publique contient également des dispositions relatives à la qualité de l'eau potable et à l'obligation des collectivités locales de fournir une eau conforme aux normes sanitaires (Articles R. 1321-1 à R. 1321-63). À La Réunion, le Plan d'action pour l'eau vise à améliorer le service rendu aux usagers et repose sur des contrats de progrès entre les autorités organisatrices de l'eau et les collectivités locales.

Je suis une saint-andréenne et tiens à exprimer mes vives préoccupations concernant les infrastructures vieillissantes et non entretenues ainsi que la décision de basculement d'eau d'Est en Ouest prise par vos services.

Depuis décembre, l’est de l’île est impacté par des coupures récurrentes en eau, notamment à Saint-André où certains quartiers n'ont de l'eau que de 05h00 à 08h00 et de 17h00 à 21h00, sauf s'il pleut.

Nous ne pouvons pas nous contenter de solutions temporaires telles que la mise en place de citernes, la distribution de bouteilles d’eau ou dépendre des conditions météorologiques. Il est inconcevable de vivre dans de telles conditions au 21ème siècle.

Il est impératif de refaire toutes les infrastructures, en priorité, pour garantir un approvisionnement en eau fiable. Les infrastructures vieillissantes et non entretenues dans l'Est aggravent la situation de pénurie d'eau, entraînant des fuites et des pertes d'eau importantes, réduisant l'efficacité des systèmes de distribution. Par exemple, des canalisations vétustes et des réservoirs mal entretenus contribuent à des pertes d'eau significatives, représentant jusqu'à 37 % de l'eau distribuée en 2022. À ce jour, ces pertes ont augmenté pour atteindre 40 voire 50 % de l'eau distribuée. Ces fuites durent depuis des années sans que personne ne s'en préoccupe véritablement, en pensant que les pluies compenseraient ces pertes. Cependant, il pleut de moins en moins dans l'Est, ce qui complique encore plus les difficultés d'approvisionnement en eau potable pour les résidents.

Importance des infrastructures bien entretenues :

1. Réduction des pertes d'eau : Des infrastructures modernes et bien entretenues minimisent les fuites et les pertes d'eau, assurant ainsi une distribution plus efficace.

2. Efficacité énergétique : Des systèmes d'irrigation et de distribution d'eau bien conçus et entretenus consomment moins d'énergie, réduisant ainsi l'empreinte carbone.

3. Qualité de l'eau : Des infrastructures en bon état garantissent que l'eau reste propre et conforme aux normes sanitaires, protégeant ainsi la santé publique.

4. Adaptation au changement climatique : Des infrastructures résilientes peuvent mieux faire face aux impacts du changement climatique, comme les sécheresses et les inondations.

Le projet de basculement d'eau d'Est en Ouest a eu des conséquences désastreuses sur notre région. Il a entraîné une dégradation significative des écosystèmes locaux, affectant gravement la faune et la flore qui dépendent des ressources en eau de l'Est. Par exemple, nous avons observé une diminution alarmante des populations de poissons dans nos rivières et une réduction drastique de la végétation riveraine. De plus, ce projet a contribué à l'aggravation de la sécheresse, réduisant dangereusement les niveaux d'eau dans nos rivières et aquifères. Le géographe David Lorion avait déjà prédit en 2011 que le basculement des eaux d'Est en Ouest pourrait aggraver les disparités actuelles et ne pas constituer une solution viable.

Les impacts du basculement d'eau sur les régions d'origine sont bien documentés et confirmés par plusieurs études et rapports, tels que l'évaluation d'impact du projet de transfert d'eau Sud-Nord en Chine et le rapport sur la demande en eau à l'horizon 2050 par France Stratégie. Ces impacts incluent la réduction des ressources en eau, la dégradation des écosystèmes locaux, et des conflits sociaux et économiques. À La Réunion, nous avons observé une diminution alarmante des populations de poissons dans nos rivières et une réduction drastique de la végétation riveraine. De plus, ce projet a contribué à l'aggravation de la sécheresse, réduisant dangereusement les niveaux d'eau dans nos rivières et aquifères.

Ces exemples montrent que bien que les projets de basculement d'eau puissent apporter des bénéfices importants, ils nécessitent une planification et une gestion rigoureuses pour minimiser les impacts négatifs sur les régions d'origine.

Nous vous demandons de reconsidérer cette décision et de prendre des mesures immédiates pour garantir un approvisionnement en eau suffisant et durable pour notre région. Des investissements dans des infrastructures de conservation de l'eau et des programmes de gestion durable des ressources en eau doivent être envisagés sans délai. De plus, réduire l'irrigation dans les régions d'origine pourrait permettre à ces régions de se reconstituer plus rapidement, en rétablissant les niveaux d'eau et en soutenant la régénération des écosystèmes locaux.

Il est crucial que des mesures immédiates soient prises par le Département de La Réunion pour garantir un approvisionnement en eau suffisant et durable pour notre région. Des investissements dans des infrastructures de conservation de l'eau et des programmes de gestion durable des ressources en eau doivent être envisagés sans délai. La réduction de l'irrigation dans les régions d'origine pourrait également permettre à ces régions de se reconstituer plus rapidement, en rétablissant les niveaux d'eau et en soutenant la régénération des écosystèmes locaux.

Nous vous demandons de prendre rapidement des décisions pour résoudre cette situation critique et assurer un avenir durable pour notre région.

Françoise Fontaine