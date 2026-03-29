Victoire de Chaussalet ou Défaite de TAK ?

La défaite de Patrice Thien Ah Koon ne date pas du 22 mars 2026. Elle date en réalité du 24 juin 2024, paradoxalement le jour où "le fils de" a été élu "intéri-maire" en cours de mandat par un conseil municipal largement acquis à son papa (41 voix de la majorité municipale contre 8 "blancs" de l’opposition) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En "donnant" le fauteuil de maire du Tampon à son fils, comme un père transmet un héritage, André Thien Ah Koon a commis une erreur politique fatale.

La population réunionnaise n’a jamais accepté qu’une mairie soit un "bien de fond" et que des dynasties s’installent : feu Paul Vergès, Jean-Paul Virapoullé, Maurice Gironcel, Claude Hoarau, entre autres, le savent bien.

Aucun "tribu de la plèbe" réunionnais, aussi aimé par la population soit-il, n’a réussi à imposer sa progéniture au suffrage universel direct.

La population tamponnaise n’a pas dérogé à cette réalité démocratique locale.

Dans ces conditions, la défaite du TAKisme le 22 mars 2026 était prévisible et inéluctable tant, sur le terrain et dans les quartiers, la colère populaire grondait sourdement depuis 21 mois au Tampon.

Si l'on se penche sur les chiffres du 1er tour le 15 mars 2026, l'on constate que les 3 listes de Droite / Centre-Droit totalisent 66,27% des suffrages exprimés (22 886 voix au total).

Si on remonte quasiment 2 décennies en arrière et que l'on compare au 1er tour des municipales de 2008, l'unique candidat de Droite (Didier Robert, car André TAK était inéligible) avait obtenu 21 500 voix (61,39%) contre le candidat socialiste (12 522 voix, soit 35,76%) et la candidate communiste (998 voix, soit 2,85%), soit 13 520 voix pour l'ensemble de la Gauche à l'époque.

Soit bien plus que les 10.000 voix obtenues par le candidat Chaussalet au 1er tour de 2026, et même en y ajoutant les 1.652 voix de M. Antoine Fontaine ...

Et en 18 ans, la population et le nombre d'électeurs ont considérablement augmenté, passant de 50.542 inscrits et 36.330 votants à 67.339 inscrits et 36.418 votants au 1er tour !

Au Tampon, comme partout en France, l'électorat actif de Droite a progressé tandis que celui de Gauche a diminué ; c'est une réalité incontestable.

Au 1er tour, on choisit ; au 2nd tour, on élimine : c'est une règle intangible pour les scrutins à 2 tours.

Ce ne sont pas les divisions de la Droite qui ont fait perdre TAK.

C'est le puissant vent de dégagisme pour "batt' déor" la dynastie et le népotisme qui ont permis au jeune candidat LFI / PLR de gagner.

Les Tamponnais voulaient avant tout mettre un terme à un déni de démocratie et éviter absolument qu'une anomalie républicaine soit la triste exception réunionnaise qui confirme un principe bien établi.

Peu importe qui aurait fini 2ème au soir du 1er tour, il ou elle aurait gagné au 2nd tour : c'est ce que nous apprend l'analyse objective des résultats.

Dès lors, c'est l'aveuglement du clan TAK qui a eu raison non seulement de leur dynastie, mais également de la Droite au Tampon.

Il n'y a pas lieu de chercher d'autres raisons qui ne seraient que secondaires et superfétatoires.

Dans ces conditions, le nouveau maire d'extrême-gauche, élu exclusivement à la faveur du dégagisme anti-TAK dans un bastion centenaire qui reste très majoritairement (2/3) à Droite, devrait éviter de s'afficher avec des communistes notoires tels Claude et Fabrice Hoarau de Saint-Louis comme il l'a maladroitement fait au soir du 1er tour devant l'hôtel de ville du Tampon, s'abstenir d'en appeler péremptoirement à la mémoire des rares communistes tamponnais pour tenter d'imposer un récit ("story telling") par définition imaginaire, et devrait plutôt se la jouer modeste ...

C'est bien là une qualité que l'édile mélenchoniste devra vite apprendre à cultiver s'il veut durer !

Marine H. (Le Tampon)