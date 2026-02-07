Victoire sur le Pass'Sport : la mobilisation a payé !

Devant la forte mobilisation du CROSF, du secteur associatif et de certains élus, le gouvernement a cédé en rétablissant le dispositif Pass'Sport pour les 6-13 ans dans le budget 2026 (Photo www.imazpress.com)

La suppression du Pass'Sport en 2025 a diminué le nombre de licenciés et de jeunes faisant du sport. Face à cette situation de nombreux acteurs associatifs et politiques sont montés au créneau pour dénoncer cette décision et demander au gouvernement de revenir dessus.

Avec ce rétablissement le gouvernement reconnaît son erreur et valide nos arguments de l'époque. Cette décision ne doit toutefois pas faire oublier les coupes sévères effectuées dans ce budget 2026 notamment pour les secteurs de l'éducation, de la santé et du sport.

La mobilisation, qui a payé sur le dispositif Pass-Sport, doit donc se poursuivre contre ce budget de malheur et ses conséquences terribles pour La Réunion.

Pour rappel ma question écrite au gouvernement parue le 2 septembre 2025 au JO :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE9545

Perceval Gaillard

Député de La Réunion