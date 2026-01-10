La France insoumise a déposé une motion de censure suite à l'adoption du Mercosur par l'Union Européenne et à la position de la France après l'agression américaine au Venezuela. (Photo sly/www.imazpress.com)

Comme d'habitude le Président et son Premier ministre procèdent au chantage à la dissolution de l'Assemblée nationale pour éviter leur propre disparition.

Nous voterons cette censure et appelons l'ensemble des député.e.s de La Réunion à faire de même. Lecornu et son gouvernement illégitime doivent partir. La France doit désobéir à l'Union Européenne et ne pas appliquer le Mercosur. Le budget de malheur de ce gouvernement ne doit pas être appliqué.

La dissolution, même si elle ne réglerait pas la crise politique créé par Macron, permettrait au moins d'en finir avec le macronisme un an avant les Présidentielles. Neuf années qui ont appauvri et fracturé le pays, augmenté les inégalités et affaibli la position de la France dans le monde.

Seul un changement de République et l'élection d'une Assemblée Constituante peuvent répondre à la grave crise politique, démocratique et institutionnelle que traverse notre pays.

Vite la censure ! Vite la 6ème République !