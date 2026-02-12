Vote contre l’aide européenne à l’Ukraine : Madame Brasier Clain tourne le dos aux intérêts de La Réunion

Ce mercredi 11 février, au Parlement européen à Strasbourg, un vote crucial s’est tenu sur un prêt d’urgence de 90 milliards d’euros destiné à soutenir l’Ukraine face à l’agression russe. Ce prêt est vital. Sans lui, l’Ukraine s’effondre. Et avec elle, c’est la sécurité de l’Europe qui vacille (Photo : sly/www.imazpress.com)

Madame Brasier Clain, eurodéputée réunionnaise, a choisi de voter contre cette aide essentielle.

Le Rassemblement National peut dire autant qu’il veut qu’il a changé,

Il peut multiplier les affirmations pour dire qu’il n'est ni les relais de Vladimir Poutine ni le parti complices des stratégies de déstabilisation venues de Moscou ou d’ailleurs.

Mais, à la fin, seuls comptent les actes.

Et les actes de ses élus montrent qu’il n’a pas changé.

En votant contre ce prêt, Madame Brasier Clain et Jordan Bardella s’inscrivent dans une ligne politique qui affaiblit l’Europe, fragilise la France et trahit les intérêts de nos territoires, y compris La Réunion.

La guerre en Ukraine concerne aussi La Réunion

Certains voudraient faire croire que ce conflit est lointain, qu’il ne concerne que l’Europe de l’Est. C’est faux.

Depuis le début de la guerre, les Réunionnaises et les Réunionnais ont subi :

- la flambée des prix de l’énergie ;

- l’augmentation du coût des matières premières ;

- la hausse du prix des denrées alimentaires importées ;

- des tensions accrues sur les chaînes d’approvisionnement.

Dans un territoire déjà confronté à la vie chère, à un taux de chômage élevé et à de fortes inégalités sociales, ces conséquences ont été lourdes. Chaque crise internationale frappe plus durement les territoires ultramarins.

Si l’Ukraine tombait, les conséquences seraient encore plus graves. Ce serait un signal envoyé à toutes les puissances autoritaires : l’Europe est faible, l’agression paie, le droit international peut être piétiné sans conséquence.

Un tel scénario signifierait davantage d’instabilité mondiale, davantage de tensions économiques, davantage de spéculation sur les marchés de l’énergie et des céréales. Pour La Réunion, cela voudrait dire encore plus de précarité, encore plus de dépendance, encore plus de vulnérabilité.

Patriotisme ou idéologie ?

À nouveau, certains élus ont choisi de voter contre l’intérêt stratégique de la France.

À nouveau, ils affaiblissent l’unité européenne face à une guerre d’agression.

À nouveau, ils prennent le risque de placer notre pays du mauvais côté de l’Histoire.

Le véritable patriotisme consiste à défendre la souveraineté des nations, le respect du droit international et la sécurité collective. Soutenir l’Ukraine, ce n’est pas soutenir une guerre : c’est refuser qu’un régime autoritaire redessine les frontières par la force.

Nous sommes les véritables patriotes lorsque nous défendons la liberté des peuples et la sécurité de l’Europe. Ceux qui votent contre cette aide, en pleine guerre, prennent la responsabilité d’affaiblir notre continent.

Les Réunionnaises et les Réunionnais méritent des représentants qui protègent leurs intérêts, qui anticipent les crises et qui comprennent que la stabilité du monde conditionne directement leur pouvoir d’achat, leur sécurité et leur avenir.

L’Histoire jugera les discours.

Mais elle jugera surtout les votes.