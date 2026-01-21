Vote du Parlement européen sur la saisine de la CJUE concernant le traité Mercosur

Le Parlement européen a voté, ce mercredi 21 janvier 2026, sur la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant le traité de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. Ce vote marque une étape essentielle dans l’examen démocratique et juridique d’un accord aux conséquences majeures. (Photo : rb/imazpress.com)

Place publique s’est toujours opposée à ce traité, qui constitue une menace grave pour notre agriculture, notre environnement et notre souveraineté alimentaire.

- Un danger pour La Réunion -

À La Réunion, ce danger est particulièrement aigu : l’ouverture accrue du marché européen à des productions agricoles ne respectant ni les mêmes normes sociales, sanitaires et environnementales mettrait en péril des filières locales déjà fragilisées, notamment la canne à sucre et l’élevage.

Le traité du Mercosur accentuerait une concurrence déloyale insoutenable pour les agriculteurs réunionnais, tout en contredisant les engagements climatiques et environnementaux de l’Union européenne.

Il ferait peser un risque direct sur l’emploi, l’aménagement du territoire et la sécurité alimentaire de nos régions ultrapériphériques.

- Protéger ses territoires, plutôt que de sacrifier les régions -

Place publique salue toute démarche visant à soumettre cet accord à un contrôle juridique rigoureux et appelle à une remise en cause profonde d’un modèle de libre-échange incompatible avec la justice sociale, la transition écologique et la protection des agricultures locales.

L’Europe doit choisir de protéger ses territoires, ses agriculteurs et son avenir, plutôt que de sacrifier les régions les plus vulnérables sur l’autel du commerce international.