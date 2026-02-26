"Amélie et la Métaphysique des tubes" : le film d’animation produit en partie à La Réunion, nommé aux Césars

Ce jeudi 26 février 2026, a eu lieu la 51ème cérémonie des Césars à Paris. Parmi la sélection officielle, le film d'animation "Amélie et la Métaphysique des tubes", produit par le studio 2 Minutes et son antenne réunionnaise et réalisé par Maylis Vallade et Liane-Cho Han. Une vraie fierté pour le directeur du studio de Saint-Pierre, Éric Letourneur (Photo : rb/www.imazpress.com)

Une nomination prestigieuse qui s'ajoute au palmarès de ce long-métrage qui retrace les aventures d'Amélie Nothomb, petite fille belge née au Japon. Diffusé au festival de Cannes, ce film d'animation a déjà remporté le prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy en juin 2025.

Il est également nommé pour les Oscars qui auront lieu le 16 mars 2026 à Los Angeles (États-Unis).

"Ce film a, dès le départ, été porté par les professionnels donc on a eu une reconnaissance appréciable", explique Éric Letourneur.

Il raconte même, très ému que", les films aux Oscars ayant déjà été diffusés, une personnalité est allée voir le réalisateur pour lui dire qu'elle aimait le film et cette personne c'était Steven Spielberg". Écoutez.

- 80% du film d'animation fabriqué à La Réunion -

"Amélie et la Métaphysique des tubes" est un film d'animation qui a demandé près de sept années de travail. À La Réunion, "la fabrication nous a demandé plus d'un an de travail", explique Éric Letourneur.

"Notre travail était plus spécialisé sur la partie animation du film. Entre 70 et 80% du film a été fabriqué ici", dit-il. "Ainsi qu'une partie des VFX, la pluie, la fumée, l'eau, le compositing – c'est-à-dire les retouches sur l'image." Écoutez.

Le reste de la production, dont la création des personnages, a été faites à Paris avec les réalisateurs Maylis Vallade et Liane-Cho Han.

- "Amélie et la métaphysique des tubes", un film de famille -

"Amélie et la métaphysique des tubes" retrace l'histoire d'Amélie Nothomb. "Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue : le bonheur comme la tragédie", est-il écrit dans le synopsis. Regardez.

Si Éric Letourneur n'avait qu'une seule scène à retenir, "c'est la séquence de la plage". Pour lui, "c'est universel et cela peut parler à plein de gens".

"La famille passe l'après-midi à la plage et Amélie va courir avec un bocal vide sur la plage pour ramener l'air de la plage à sa gouvernante restée seule à sa maison." Écoutez.

- Le film d'animation à La Réunion vit "un moment charnière" -

Le cinéma d'animation, un milieu qui vit un "moment charnière à La Réunion" et se développe. Écoutez.

Le studio 2 Minutes travaille sur de nombreux projets. "Nous avons terminé il n'y a pas longtemps "Légendaire", un long-métrage d'animation en 3D", dit Éric Letourneur. Le film est sorti dans les salles obscures de La Réunion en janvier 2026. Regardez.

Autre actualité, une série animée en 2D, "La Rose Écarlate", diffusé sur Canal + Kids. Écoutez.

Actuellement, Éric Letourneur et ses équipes terminent une série en 3D qui relate l'histoire de Maya, une Réunionnaise qui part à l'Opéra de Paris pour devenir danseuse étoile. "On n'arrête jamais", dit-il.

