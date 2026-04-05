"Mariaz Tangaz" : la nouvelle comédie de boulevard créole

Quel événement pourrait mieux raconter La Réunion qu’une réunion familiale ? Tout kalité kari, bon vin, la mizik for, kasaz lé kui... ainsi s’exprime l’art réunionnais de faire la fête et de se retrouver. C'est ce que propose la nouvelle comédie de boulevard créole "Mariaz Tangaz".

Ce spectacle, c'est l'histoire de deux jeunes amoureux qui ont décidé de se marier. "Elle est la fille d’un riche malbar, quand lui, n’est que la progéniture de la femme-à-tout faire du dit malbar", est-il écrit dans le pitch.

"On imagine la fierté de l’une devant le désespoir de l’autre, la déco tape-à-l’œil désirée par l’un, contre la salle-verte et les marmites noires imposées par l’autre. Autant dire que pour organiser un tel mariage, il faut pratiquer avec brio l’art du compromis."

Justement, l’organisation a été confiée à une cheffe traiteuse, "une psychorigide au langage acide, qui n’est pas à prendre avec des pincettes" Sauf que "ce mariage est celui de la dernière chance pour elle. Son entreprise d'évènementiel est en redressement judiciaire, elle est en phase d’observation et promise à la liquidation judiciaire si elle ne réussit pas cet évènement".

Un mariage pour lequel elle devra apprendre à composer, d’autant que tout semble jouer contre elle.

Textes : Jean-Laurent FAUBOURG – Marie-Alice SINAMAN – Thierry JARDINOT

Distribution : Marie-Alice SINAMAN – Thierry JARDINOT- Erick FLEURIS – Wilfrid THEMYR – DANI – David ERUDEL – Alexane POLGAN – Pierre-Armand MALET

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