À retenir ce soir : agression à Saint-André, Aurélien Centon fait appel, trafic de cocaïne, route des Laves et Code noir

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 28 mai 2026 : - Saint-André : le serveur d'un restaurant agressé au couteau, deux hommes placés en garde à vue - Harcèlement moral présumé : condamné à quatre mois de prison avec sursis, Aurélien Centon fait appel de la décision - Trafic de cocaïne entre Paris et La Réunion : la tête présumée d’un réseau remis en liberté sur vice de procédure - RN2 : c'est fait... tout le monde peut désormais circuler sur la nouvelle route des Laves - Abolition de l'esclavage : les députés français abrogent le Code noir à l'unanimité

Ce mercredi soir, 27 mai 2026 à Saint-André, avenue Île de France, deux hommes fortement alcoolisés ont agressé à l'aide d'un couteau le serveur d'un restaurant ayant, selon nos informations, refusé de les servir. L'un des suspects portait également sur lui une serpette. Légèrement blessée, la victime a été transportée à l'hôpital. Les deux mis en cause ont été interpellés par la Brigade anticriminalité de Saint-André (Bac) et placés en garde à vue.

Ce jeudi 28 mai 2026, l'avocate d'Aurélien Centon - condamné à 4 mois de prison avec sursis dans une affaire de harcèlement moral présumé - confirme auprès d'Imaz Press, déposer un appel contre la décision du tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ce mardi, l'élu Saint-Paulois et président d'associations a annoncé son souhait de démissionner de son poste de conseiller départemental.

La tête présumée d’un réseau francilien acheminant et écoulant de la drogue à La Réunion a été libérée ce 19 mai après une erreur de procédure révèle Le Parisien. Ce dernier comparaîtra libre devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis début juin.

À peine un mois après la fin de la deuxième éruption de l'année au Piton de la Fournaise, la RN2, route des Laves est désormais praticable pour tous et à toute heure. Les travaux de reconstruction sont terminés. Toutefois, des travaux de finition sont à prévoir jusqu’à demain.

Les députés ont voté à l'unanimité, jeudi, l'abrogation du Code noir et de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises. Le Code noir faisait partie de ces lois obsolètes connues sous le nom de "fossiles législatifs".