"Nout Lang Kozé" : un groupe, un album et la promesse d'un maloya authentique

C'est le début d'une grande aventure pour Marmay la kour, groupe de maloya traditionnel. La musique devient une kour lontan à travers leur premier album "Nout lang kozé", disponible depuis ce vendredi 22 mai 2026 sur toutes les plateformes d’écoute et en coffret collector. Avec ce projet de dix titres, le groupe promet d'explorer le maloya authentique, nourri par la réalité, le vécu et la transmission. Le groupe affirme aussi haut et fort, la fierté de parler créole. (Photos : Ludovic Quinton)

Le collectif Marmay La Kour annonce la sortie de son premier album "Nout Lang Kozé", disponible à partir du 22 mai 2026 sur toutes les plateformes d’écoute et en coffret collector. Avec ce projet de 10 titres, le groupe signe une œuvre profondément vivante et vibrante, portée par un maloya authentique et sans artifices, nourri par le vécu et la transmission. Chaque morceau résonne comme un moment partagé, un souvenir de kour, un battement collectif.

- Un album ancré dans l’essentiel -

Dix morceaux comme dix fragments de vie. Ici, la musique respire comme dans une kour lontan : brute, vivante, tissée de voix, de tambours et de mémoire.

Trois piliers structurent cet album : nout lang, nout maloya, nout tradisyon. Trois racines solides qui rappellent d’où l’on vient et ce qui nous tient debout.

- Une traversée du quotidien réunionnais -

"Nout Lang Kozé" raconte les anecdotes du quotidien, les réalités sociales, les mémoires familiales, les élans musicaux.

À travers le titre “Rougail Tomate”, Marmay La Kour fait remonter toute une mémoire culinaire : la marmite qui bouillonne, le pilon qui tape, les rires autour de la table. La cuisine devient patrimoine vivant, témoin d’un “viv ansanm” précieux.

Avec “Lang Kozé”, le groupe affirme haut et fort la fierté de parler créole. Une langue longtemps mise à l’écart, mais toujours debout, vivante et vibrante, essentielle pour dire l’amour, la lutte, la tendresse...