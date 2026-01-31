Étang-Salé : le théâtre des Sables accueille The Prophecy pour deux concerts

Le théâtre des Sables à l'Étang-Salé accueille The Prophecy pour deux concerts live, organisés en partenariat avec SoundRise et Be Wild Production. Deux soirées placées sous le signe de la musique, du partage et de la vibration collective qui auront lieu le 13 et 14 février 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Digne héritier de la légende du seggae mauricien Kaya, The Prophecy fait vibrer l’océan Indien et ses diasporas depuis de nombreuses années. Le groupe développe une musique solaire et fédératrice, profondément ancrée dans les sonorités et l’identité mauriciennes.

Porté par la voix soul et charismatique de Murvin, The Prophecy délivre un message universel de paix, d’unité et de conscience, dans la plus pure tradition du seggae. Sur scène, la formation déploie une énergie communicative et une fusion musicale puissante, offrant au public une expérience live intense et chaleureuse.



Informations pratiques :

Vendredi 13 février & samedi 14 février 2026

Théâtre des Sables – L’Étang-Salé

Billetterie ici.