Étang-Salé : le Théâtre des Sables dévoile une saison pluridisciplinaire ouverte à tous les publics

Le Théâtre des Sables à l'Étang-Salé présente sa nouvelle saison culturelle. Une programmation placée sous le signe de la diversité artistique et de l’accessibilité. Entre humour, théâtre, musique, danse et créations contemporaines, cette saison réunit 20 spectacles pour 25 représentations, rassemblant talents locaux, artistes nationaux et compagnies de la zone océan Indien, parmi lesquelles The Prophecy et Soa Meva.

Aux côtés du Réunion Comedy Fest 6, avec Mahaut Drama, le Théâtre des Sables réaffirme son engagement en faveur de la création artistique et de la vitalité des scènes contemporaines.

Dans le cadre du Festival KOMIDI, il propose également une sélection de spectacles illustrant la richesse des formes scéniques et la pluralité des univers créatifs. Cette collaboration réunit cinq compagnies reconnues pour l’exigence et l’originalité de leurs propositions.

Au mois de mars, la programmation met à l’honneur des artistes féminines aux horizons variés, témoignant de la diversité des regards et des formes d’expression. Le Théâtre des Sables poursuit également sa mission d’ouverture en organisant des séances dédiées aux publics scolaires et associatifs, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la richesse du spectacle vivant.

Explorez la programmation, le calendrier des spectacles et tout l’univers de la saison sur www.theatredessables.re