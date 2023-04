Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

À l’approche de ce long week-end festif aux notes chocolatées, un tacon de douceurs à consommer sans modération ! Côté ciné, retour du bon film - français, cocorico ! - de capes et d’épées de derrière les fagots avec Les Trois mousquetaires. Les fans du petit plombier moustachu quant à eux, ne manqueront sûrement pas les aventures de Super Mario Bros ! Côté musique, coup de cœur à la contrebassiste et poète Sélène Saint-Aimé, jeune étoile montante et filante du jazz français ce vendredi soir, au Séchoir. Et si le devoir de mémoire vous parle, le Théâtre des Sables s’en charge avec « L’Exception », le 14 avril, mais on vous en dira davantage la semaine prochaine. Le reste de la programmation c’est par ici, d’ici là, joyeuses Pâques à tous et à très vite !

- Cinéma-

La nuit du 12





À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan, c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Une enquête sombre et obsédante sur le meurtre sordide d'une jeune femme posant un regard lucide sur la société et son violent sexisme.

Ciné Cambaie, 1h54

Il nous reste la colère





En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et ses mille emplois. La joie de la victoire laisse rapidement place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de montage en 2020. Il nous reste la colère retrace leur dernière année de combat, dressant le portrait d’un groupe emmené par Philippe Poutou.

Un film sensible sur une lutte emblématique pour sauver les emplois de l'usine Ford de Blanquefort.

Ciné Cambaie, Ciné Lacaze, 1h36

Les Trois mousquetaires : D’Artagnan

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Les super-héros à la française sont de retour avec des personnages de Dumas, remis au goût du jour, qui enfièvrent une énième fois un blockbuster divertissant.

Le Rex, Cinépalmes, 2h01

Super Mario Bros, le film





Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros. Un plombier nommé Mario parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère, Luigi, essayant de sauver une princesse capturée.

Un bon divertissement autant pour les familles que pour les fans de la première heure du célèbre petit plombier moustachu.

Cinépalmes, Ciné Cambaie, 1h32

======================

- Dans le reste de l’agenda -

Le Séchoir

Concert Sélène Saint-Aimé

Révélation des Victoires du Jazz 2021, sa musique transporte avec elle tous ses voyages (Cuba, Martinique, USA, Afrique du Nord, Espagne, Italie…) et autant de rencontres (Steve Coleman, Lonnie Plaxico, Ron Carter…).

Vendredi 7 avril, 20h

La Cité des Arts

Danse hip hop contemporaine Contact

“Contact” est un duo où Fabrice Mahicka et Valentina Corosu, accompagnés de deux thérémines (un instrument de musique électronique qui permet d’être joué sans être touché), utilisent la danse pour créer du son. Le mouvement sera alors visible et audible aussi dans l’immobilité comme l’écho d’une âme.

Vendredi 7 avril, 20h

Le Bisik

Concert Sly Sugar et Rézo





Entre douceur et puissance, clarté et saturation, Sly Sugar, la formation reggae dub la plus célèbre de La Réunion, nous envoûte de nappages mélodiques puis nous réveille à grands coups de basses rondes et profondes, le tout arrosé d'un chant suave mélangeant français, créole, portugais et anglais. L'énergie est également le maître-mot du duo Rezo qui propose un dub puissant aux influences réunionnaise, berbère et indienne. Une alchimie douce et puissante qui invite au voyage, à la mixité et à l'union.

Vendredi 7 avril, 20h

Téat Champ Fleuri

Théâtre : Typhus Bronx - Trop près du mur

Une monstrueuse performance d’acteur, portée par un texte précis, drôle et délicieusement grinçant. Avoir un enfant pour partager sa « folitude », Typhus Bronx en fait une maladie. Pour Emmanuel Gil, le créateur de cet inquiétant personnage de clown déjanté — moitié Pierrot touchant, moitié Joker boucher — ce désir de filiation est le prétexte d’une réflexion sur le rapport ambigu qu’il entretient avec son double scénique, la voix sans filtre avec laquelle s’exprime son refus des convenances et des faux-semblants.

Vendredi 7 avril, 20h

Théâtre du Grand Marché

Théâtre : Un Hamlet de moins en collaboration avec le CDN de Montpellier





Quatre millennials hyperconnectés à leur téléphone portable devisent, non sans désinvolture mais aussi avec une profonde lucidité, sur le pouvoir, la guerre, la corruption, le désir, la chute probable d’un monde tout aussi incertain et angoissant qu’au XVIe siècle. Nathalie Garraud et Olivier Saccomano exhument de leur époque obscure les personnages de Shakespeare qui deviennent, dopés par un jeu survolté, les reflets d’une jeunesse insolente, entre déroute et révolte.

Vendredi 7 avril, 20h

Le Toit

Concert Rézo

Une section rythmique puissante typique du live Dub agrémenté d’un son rock aux synthèses acérées et de la voix de Léonie tantôt lyrique, tantôt métallique, toujours planante. Sur scène, ils partagent leur univers dans une énergie débordante et communicative, pour le plus grand plaisir des nostalgiques d’un High tone ou d’un Massive attack, mais également pour les amateurs de sons électro.

Vendredi 7 avril, 20h30

Concert Saint John



Le groupe sort son plus beau bateau de croisière pour vous embarquer dans un voyage ultra festif et très groovy. Tout droit sortis d'une bonne vieille série américaine des années 80, les 8 musiciens n'ont qu'un objectif : vous faire danser jusqu'au bout de la nuit, sur de nouvelles compos toujours plus clinquantes de cuivres et portées par la légendaire voix de diva de Fred, la front woman de l'équipage.Samedi 8 avril, 20h30

Théâtre Lucet Langenier

Théâtre : Je suis à un âge où…

Ça y est… Une nouvelle décennie en vue ! Comment rester confiante en sa capacité de séduire quand le corps fatigue, que les « invitations » qui envahissent ma boîte aux lettres sont plus angoissantes qu’excitantes, quand je me sens de plus en plus dépassée, déroutée ! Nouvelle tranche d’âge, nouvelles « découvertes » !

Samedi 8 avril, 20h

Château Morange

Projection Sametka

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d'animaux ! Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire... Par le réalisateur de "La petite taupe", un délice de poésie qui plaira autant aux enfants qu'aux parents.

Samedi 8 avril, 10h30

Lespas

Projection Cirque du soleil : le voyage imaginaire

L’univers magique du légendaire Cirque du Soleil arrive pour la première fois sur les écrans de cinéma ! Né du génie de James Cameron (Titanic et Avatar) et du visionnaire Andrew Adamson (Shrek et Le monde de Narnia), le Cirque du Soleil est une expérience extraordinaire dans laquelle les caméras 3D développées pour Avatar se mettent pour la première fois au service des performances époustouflantes des artistes du Cirque du Soleil.

Samedi 8 avril, 19h

Téat Plein Air

Humour : On m’appelle Marseille - Redouane Bougheraba

Premier Marseillais du Jamel Comedy Club, au casting du film Méchants de Mouloud Achour, ou encore de La Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir, et humoriste chroniqueur phare de l'émission Clique de Mouloud Achour... Redouane se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public.

Samedi 8 avril, 20h

Rondavelle Les Filaos

Concert Madiakanou





De 2006 à 2021, multi-instrumentiste du groupe Lindigo, Madia enchaîne les tournées internationales, les rencontres et les collaborations ; il joue notamment avec Matthieu Chedid, Yarol Poupaud et Los Munequitos de Matanzaz, enregistre avec Winston McAnuff & Fixi (Jamaïque/Métropole), Skip&Die (Afrique du Sud), Pachibaba (Réunion/Métropole) et Blakkayo (Ile Maurice). Le moment est venu pour Madia de présenter ses propres compositions, au sein de sa propre formation. Le projet a été longuement mûri ; il y proposera une musique au carrefour du maloya réunionnais et des musiques mandingues, ses deux principales influences musicales.Dimanche 9 avril, 18h30

Rondavelle Tiroule

Concert Mummy Wata





14 Réunionnais tombés sous les charmes de la déesse des mers créoles, gagnés par des transes exotiques, tropicales, de l'AfroBeat, du HighLife, de la Soukouss, du Funk, célèbrent la diversité culturelle et la rencontre en chantant et bousculant cuivres, et percussions, sur un solide autel de basse, guitares, batterie et clavier.Dimanche 9 avril, 19h30

L’Entre Deux - Bassin Sassa

Balade spectacle

A shoizir, Madam Lanvèr, le momon Vèy-la-Kok…éskiz, le momon jean-Des-Iles, ke nou té apèl Vèy-la-Kok, a shoizir donk, bin èl noré pa fé komsa! Ant in vi kaskasé épisa in vi gadiam, èl noré fé kom ninportaki! Ant lé dé, tèrla LantréDé, dan lé paraj Basin Sasa, èl noré émé done le méyèr son sèl garson. Mé…la shans le shyin pa la shans le shat! Donk, Vèy-la-Kok, dan tout se kaloubadia, la ésèy pous droit! Dayèr, pou akout son zistoir, zot i sar droit, aprésa zot i pran a droitparlagosh, zot i pas koté la kaz « GranPat » par koté LeSéré, zot i kas kontour koté in bèl-bèl touf Lansan. Si zot i oi pa moin, zot i kri. Ma antan azot. Mi sra paré pou rakont azot ‘Le vi an masikrok Vèy-la-Kok’!

Dimanche 9 avril, 10h

==================

- La semaine prochaine : -

Lespas



Mardi 11 avril, 19h

Mercredi 12 avril, 19h

Projection : The Night of the Hunter



La Nuit du chasseur (The Night of the Hunter) est un film noir américain réalisé par Charles Laughton, sorti sur les écrans en 1955. Il est tiré du roman éponyme La Nuit du chasseur de Davis Grubb, publié en 1953, et qui s’inspire de Harry Powers, un tueur en série qui a sévi dans la ville où vivait Grubb2.Jeudi 13 avril, 19h

Danse : Kaniki 2.0





« Kaniki » (2018) est une création chorégraphique qui figure le drame des enfants réunionnais arrachés à leurs familles pour « repeupler » la Creuse. Comment se reconstruire à partir d’une migration forcée (sorte d’écho atténué de la traite négrière), d’un déracinement, d’une amnésie ? C’est en écho à cette déstructuration des enfances volées de La Réunion que Florence Boyer propose de déstructurer l’ADN cinétique de la danse maloya.Vendredi 14 avril, 20h

Théâtre Luc Donat

Mardi 11 avril, 20h

Théâtre Vladimir Canter

Danse : D’où… l’oiseau de Corosu Valentina & Fabrice Mahicka

D'où l'oiseau est un duo. Deux personnes deviennent complices dans un espace qui évolue, se complexifie, se remplit. En passant par une multitude d’états imagés par le magma, le vent et l’eau, leur parcours image la Vie, du néant à l’envol. Une découverte de soi, de l’autre dans un même espace.

Mercredi 12 avril, 20h

Téat Champ Fleuri

Mercredi 12 avril, 20h

Les Bambous

Théâtre : Fénwar de la la Cie Aberash

Fénwar est une immersion dans les nuits de deux adolescentes réunionnaises. De quoi rêve-t-on quand on est la génération “fin du monde” ? Les rêveuses sont coincées dans un cycle infernal où leurs cauchemars s’emboîtent, se répètent, se percutent. Ensemble, elles vont voyager à travers leurs rêves et affronter les ombres de leurs nuits. Arriveront-elles à s’éveiller et à sortir de ce cauchemar ?

Jeudi 13 avril, 14h

Vendredi 14 avril, 20h

Théâtre du Grand Marché

Théâtre : Institut Ophélie en collaboration avec le CDN de Montpellier

Dans ce second volet inspiré d’Hamlet, le duo Saccomano-Garraud continue de glisser entre les lignes shakespeariennes, en procédant par touches impressionnistes. Métaphore d’un lieu-refuge, l’Institut Ophélie oscille entre passé et avenir, cherchant les pistes d’un monde à reconstruire. On y croise à la fois des fêlures psychiques, des luttes contre les dominations et des instincts de survie. Dans un espace en constante métamorphose, les sept interprètes parlent sans retenue, altèrent les noms et les choses, libèrent leurs solitudes, jouent à être ou ne pas être, refont l’histoire et leur destin.

Jeudi 13 avril, 19h

Vendredi 14 avril, 20h

Le Passage du Chat Blanc

Concert Blackpool

Au départ, tout ça n’est pas très sérieux. Les cuivres pensent jouer du R’n’B, le chanteur rêve de blues, le guitariste vénère le rock, le duo basse-batterie s’imagine funk old school, quant au clavier, il s’enferme pour se délecter secrètement d’électro New Beat… Personne ne voulant froisser personne, ils parviennent à s’entendre pour défendre des compositions soul qu’ils n’hésitent pas à frotter à tout autre envie qui pourrait leur plaire.

Vendredi 14 avril, 20h

Le Bisik

DJ Set Insula + Aleksand Saya

InSula, un avatar qui se nourrit d’une idée rétro-futuriste où s’entrechoquent les époques ainsi que les rythmes du nord et du sud du globe vers un concept maloya-afro-futuriste. Aleksand Saya quant à lui, présentera son nouveau single « Mové zerb », prémisse de son EP Subkultur à paraître cette année où il crée un pont entre tradition et modernité tout en créolisant les musiques électroniques.

Vendredi 14 avril, 20h

La Cité des arts

7e édition de La nuit de l’impro

C’est reparti pour deux nocturnes inédites avec une horde de talents locaux et d’ailleurs, bien décidés à vous faire rêver, vous surprendre et vous associer à leurs prouesses improvisées.

Vendredi 14 avril, 20h

Téat Champ Fleuri

Concert Missty, Morgan et Hervé Himbert

« Aimer, c’est savoir dire je t’aime sans parler », prétendait Victor Hugo. Manifestement, monsieur n’avait jamais entendu un séga ! Car rien au monde ne raconte l’amour comme cet extraordinaire moteur à trois temps. En longueur, en détails, en routine ou en roue libre, en déclarations de tendresse ou de guerre, en coup bas, en trahisons, en lamentations ou en plaisanteries, l’amour est l’objet de tous les scenarii du grand feuilleton musical et populaire qu’est aujourd’hui notre séga.

Vendredi 14 avril, 20h

Théâtre des Sables

Théâtre : L’Exception de la Cie L’Almandin

« L’Exception », d’après « Refus de témoigner » de Ruth Klüger, raconte l’expérience radicale d’une petite fille juive originaire de Vienne. Pendant la guerre, elle est déportée à Auschwitz d’où elle réussit à s’enfuir avec sa mère. Toute la force de ce récit est de nous faire entendre et voir la volonté irrésistible de cette petite fille « exceptionnelle » de ne pas succomber à l’horreur. Il ne s’agit pas de la représenter sur scène mais de l’éprouver, de la ressentir, en tissant un lien insaisissable entre le spectateur et la comédienne qui incarne le texte avec sobriété et émotion, par le biais de son corps qui se débat pour survivre.

Vendredi 14 avril, 9h30 et 20h