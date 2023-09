Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Komen i lé zot tout’ ? Pour ce week-end et la semaine prochaine, néna un ta zafèr pou fé ! Festivals en tous genres, cinéma, concerts, conférence… Voici notre (petite) sélection.

- Le temps fort : Gayar -

Cap à l’Est au parc du Colosse de Saint-André pour Gayar, l’événement qui met’ an lèr la culture et l’identité réunionnaise sous toutes ses formes. Durant trois jours, du 29 septembre au 1er octobre, historiens, artisans, comédiens, chanteurs, musiciens, fonnkézèr, conteurs, artisans se donnent rendez-vous pour cette nouvelle édition organisée par l’association Komkilé et parrainée par Gilbert Pounia.

Gayar aspire à insuffler et ancrer une énergie nouvelle à notre dynamique culturelle, en valorisant l’Art et la manière de vivre à la réunionnaise. Trois axes importants seront mis en exergue : la musique à travers le séga et le maloya, empreints d’une histoire forte et construits à travers nos différentes origines ; l’histoire du peuplement et du marronnage, source de souffrances mais aussi criante de courage ; le cheminement des terres agricoles et la richesse des produits du terroir. Entrée libre et ouverte à tous.





Autres temps forts, le festival Court Derrière (projections de films) à Château-Morange et les débuts du festival Tam Tam dont on reparlera la semaine prochaine.

Plus au Sud, la salle Georges Brassens des Avirons vibrera ce soir à 20h au rythme des comptines créoles revisitées pour le plus grand bonheur des petits et grands avec le spectacle musical et visuel Gro Babouk anlèr, un voyage immersif dans l’univers de l’ouvrage où les protagonistes péï frétillent sur un livre/écran géant, sur des rythmes effrénés des musiques de l’hémisphère Sud.





Côté concerts, de Lespas au Bisik en passant par le théâtre des Sables, Marcia Higelin, au piano-voix, vous emmènera avec beaucoup de brio et de sensibilité, dans un agréable voyage sonore aux confins de son univers poétique, exaltant, largement inspiré de son vécu.

Classique et humour vous attendent aux Téats départementaux avec ce soir à 20h, l’opéra Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev, interprété par l'Orchestre de la Région Réunion à Champ Fleuri (et aussi du côté de Luc Donat le lendemain) et en parallèle la LIR et les mardis de l’impro au TPA, à 20h.



La semaine prochaine, ne manquez pas au TPA (vendredi 6 octobre) Olivier Ker Ourio, reconnu comme l'un des meilleurs harmonicistes chromatiques de jazz de la planète. Et Vincent Fontano au théâtre des Sables (mardi 3 octobre).

Lespas accueillera le 4 octobre à 18h30, Serge Halimi dans le cadre des 30 ans des Amis de l’Université. Pour son premier séjour sous nos latitudes, le directeur du mensuel Le Monde diplomatique depuis 2008 animera une conférence intitulée « La presse et les médias ».

Après le monde de la presse, celui de l’édition avec la dixième édition du salon du livre Athéna, du 5 au 8 octobre, dans les jardins de la plage à Saint-Pierre. Vous pourrez y rencontrer Frédéric Lenoir, Franck Thilliez, Michel Onfray, Cynthia Fleury et plus d'une centaine d'auteurs talentueux.

Pour ceux qui ont envie de se faire une toile, direction Venise pour une enquête de haut vol avec un casting 5 étoiles. Dans la Venise sinistrée de l'après-guerre, la veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d’Hercule Poirot sur le devant de la scène.

En exil volontaire dans la Sérénissime, le célèbre détective belge désormais à la retraite, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsqu’un des invités est assassiné, il se retrouve propulsé dans un sinistre monde empli d'ombres et de secrets... À voir au Ciné Cambaie et au Cinépalmes.

