Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Ne dit-on pas que tous les goûts sont dans la nature ? Pour cette dernière ligne droite avant les fêtes de fin d’année, question culture, il y a justement toujours de quoi satisfaire tous les goûts… Voici notre petit tour de l’île des différents spectacles et concerts.

On démarre cette sélection par LE gros temps fort, à savoir le concert de Kassav en hommage à Jacob Devarieux, demain samedi sur le site de Ravine Blanche, à Saint-Pierre. Venez célébrer la vie et l'héritage musical de cette légende du zouk qui a marqué l'histoire de la musique antillaise avec son talent, sa passion et son énergie contagieuse. À travers ses chansons intemporelles et sa virtuosité à la guitare, il a su conquérir les cœurs du public et laisser une empreinte indélébile dans le paysage musical.

Autant vous prévenir, prenez vos dispositions car si le concert hommage démarre à 21 heures, les portes ouvriront à 18 heures avec Médérice en première partie dès 20 heures

Autre star, autre ambiance avec Axel Bauer en guest chez Luc Donat ce soir à 20h et demain soir sous les étoiles du TPA toujours à 20h. Quatre décennies d’un parcours jalonné de tubes inattendus et de longs formats singuliers, Axel Bauer, est un artiste viscéralement libre au sein du paysage musical. Avec « Radio Londres », son septième album, il rend hommage à un esprit de résistance historique, l’adaptant à notre monde contemporain avec conviction et humilité.

Cette suite harmonieuse de chansons brûlantes, nourries d’une électricité tendue comme de mélodies entêtantes, lui permet d’exprimer toute la palette de ses talents, du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en passant par l’auteur habité et le guitariste surdoué.

Le Théâtre des Sables vous offre pour sa part un Koktèl Fonnkèr, avec pléthore de poètes talentueux à grande sensibilité et à l'imagination fertile ! Les meilleurs spécialistes de la discipline, de La Réunion, de Maurice, de Rodrigues et de Mayotte, reconnus pour leur maîtrise de la langue créole et leur capacité à évoquer des émotions profondes, distilleront, avec une grande ferveur, des poèmes authentiques et profonds. Ça se passe demain à 19h !

On poursuit avec Mouss & Hakim qui se produiront demain au Kabardock à 20h30. Les frères Amokrane - également connus pour être membres du groupe Zebda, et avoir participé au groupe 100% collègues - sont de retour dans la salle portoise avec en prime un beau cadeau : sept textes inédits ou inachevés de Claude Nougaro confiés par sa sœur aux deux frangins qui en tireront un album.

Plus à l’Est, Michou fête ses 50 ans de scène sur celle du Bisik demain à 19h. Eh oui, qui n’a jamais dansé ou krazé un “Mam’zelle Paula”, “Largu’ la sauce” ou encore “Bouscule, bouscule pas” ? Son séga “piqué et cadencé” berce et entraîne beaucoup de générations depuis désormais 50 ans et c’est cet anniversaire que la grande scène de Saint-Benoît vous invite à célébrer.

Enfin, si vous êtes dans la fraîcheur de la Plaine-des-Palmistes, la salle Guy Agenor vous propose un Choc des générations pour célébrer la richesse du patrimoine musical réunionnais. Au programme : l’icône intemporelle Dominique Barret, la voix légendaire des années 80 Joe Lauret, la relève talentueuse Emmanuelle Ivara, et Zila la révélation montante.

La semaine prochaine, entre la danse du gecko d’Eric Bouvron à Lucet Langenier (plongée dans un univers loufoque et survolté : des oiseaux déjantés, un singe hurleur, une cérémonie de mariage dans une yourte en Mongolie… et une danse de virilité qu’il faut voir pour y croire) ; la poésie du geste Traces au théâtre des Sables (une magnifique performance poétique, dansée et calligraphiée à ne surtout pas manquer ) ; du hip hop à Gramoun Lélé avec Walé ; et la 5e soirée Tras’la route à Château Morange… Bref, ce n’est qu’un petit bout de ce qui se trame pour finir 2023 en beauté.





- Le coup de cœur de la rédaction -

En cette période de fêtes de fin d’année, tous n’ont justement le cœur à la fête… Si vous désirez faire un geste, direction La Rondavelle Ti Roule à Saint-Leu ce dimanche pour venir en aide à l’association LPDF CORP qui œuvre depuis 18 ans en faveur des enfants malgaches.

A partir de 18h vous pourrez venir découvrir l’association, acheter de l’artisanat malgache, peut-être devenir parrain, déposer un livre ou un jouet (pas de peluche) mais aussi apprécier les artistes qui se produiront sur la scène de La rondavelle pour un concert solidaire de 18 heures à 21h30 : Emma Nona, Jean-Pierre Joséphine, Karolyn, Jeahy, Dogo Fara, Hanitra, Dago Roots. Alors à votre bon cœur messieurs-dames !

vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com