Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Ce week-end sonne pour nombre de salles la fin de la programmation culturelle du second semestre 2023. Mais avant de mettre le cap sur les festivités du 20-Décembre, il reste encore de beaux spectacles. Ensuite, on baisse le rideau mais promis, on se retrouve l’année prochaine. Nartouv’sa et d’ici là bonnes fêtes zot tout’ !

• On démarre par Luc Donat qui, pour bien démarrer ce week-end, vous offre ce soir, à 20h, un beau Bouké Fonnkèr en hommage aux chansons emblématiques du répertoire réunionnais et aux zarboutans qui nous ont quittés tels Hervé Imare, Michel Fontaine, Simon Lagarrigue, Lo Rwa Kaf ou encore Tiloun...

Leurs morceaux, interprétés avec entrain et déférence, raviront d’émouvants souvenirs grâce à une belle scénographie théâtrale et de très instructifs intermèdes biographiques. Bref, un véritable florilège à ne pas manquer !

• À l’Est, on commence tôt à 10h, avec Hip Hop Évolution à Gramoun Lélé avec on poursuit par une super soirée reggae et ragga hip hop au Bisik avec Kolia Ric Tour et Devi Reed, ce soir à 20 heures.

• Plus à l’Ouest, la Ravine Saint-Leu se transformera samedi soir en discothèque en plein air avec aux platines Emile Omar. L’ex-programmateur musical de Radio Nova, fondateur du groupe Roseaux et gérant du label Fanon Records, offrira un élixir aux saveurs caribéennes francophones d’hier à aujourd’hui, enfiévré par quelques épices d’Afrique et d’Amérique latine.

En effet, Emile Omar est un chercheur d’or, un dénicheur de nouveautés, de pépites oubliées et de surprises qui font danser les esprits. De l’Afrique à l’Amérique latine en passant par les Caraïbes, Tropical Discoteq vous emmène en voyage où vous pourrez danser sur du Compas, Cumbia, Ska, Biguine, Plena, Cadence, Highlife, Mambo, Samba, Calypso, Merengue et Salsa.



• Dans un autre registre, les amateurs de rando et de musique ne manqueront pas de faire un crochet par la Nouvelle. Le festival Dann Kèr Lé O tire sa révérence à Mafate après avoir battu son plein pendant presque deux mois. Au programme : du théâtre avec Mahavel de la Cie Karanbolaz et les prestations de Ti Sèl et Kaf Malbar… Et en plus, c’est gratuit !

• Enfin, en prélude au 20 Décembre, ne manquez pas Kisa la di 20 désanm, ce vendredi soir, au centre culturel Lucet Langenier. Ce spectacle de la compagnie Véli, mêle textes, chants, danses et images pour un voyage dans une fresque qui raconte les différentes abolitions de l'esclavage à travers le temps et les lieux…

En effet, chaque année cette célébration bouscule nos mémoires et flagelle nos interrogations : qu’est-ce que la Liberté après le joug et le martyre de l’esclavage ? Comment la poésie s’est-elle emparée des réalités monstrueuses commises au nom d’un commerce de l’horreur sur les bateaux négriers ? Comment les mots en ont-ils transcendé les violences iniques et la déraison sanglante ? Et comment cette fureur déchaînée a-t-elle été décryptée par le discours et l’analyse des philosophes… Autant de questions qui trouveront peut-être un début de réponse ?

• Toujours en lien avec le 20 Décembre, deux belles soirées vous attendent demain. La première au Téat Plein Air qui vous propose un véritable métissage des sons et des rythmes autour de la parole créole avec d’un côté l’énergie de Mélanz Nasyon mixée à des notes jazzy et de l’autre la douceur de Salangane alliée à la virtuosité de l’artiste malgache Rajery.

La seconde - entrée libre et gratuite - à la salle Gramoun Lélé qui reçoit Votia et Lindigo pour une soirée An famy. Un gayar mélanz créole avec deux des plus grandes voix actuelles du maloya mais aussi un rendez-vous plein de surprises pour terminer l’année en beauté !

• La semaine prochaine, d’autres manifestations auront lieu un peu partout dans l’île. Vous pouvez d’ores et déjà en découvrir quelques-unes en cliquant sur les liens suivants et trouver ce qui se passe au plus près de chez vous, bien entendu sous réserve de réactualisation et/ou de modifications.

Plus d'information ici et ici

Notre coup de cœur de cette fin d’année va à Aquaville. Ce conte musical signé Roddy Julienne et mis en scène par Vanille Attié, raconte avec humour et poésie l’histoire d’un petit monde qui ne demande qu’à vivre en paix et en harmonie. Mais la quiétude de ce paradis aquatique est mise en danger par l’activité humaine et son lot de catastrophes...

En chanson et de manière ludique, ce spectacle apprend aux jeunes les gestes de la vie de tous les jours pour lutter contre la pollution, thème qui nous concerne tous de plus en plus, en particulier à La Réunion. À voir demain, à 15h et 19h, à la Cité des Arts.

vw/imazpress.com / redac@ipreunion.com