Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Comme chaque semaine, nombre d’événements ont lieu aux quatre coins de l’île avant le grand temps fort à venir en lien avec le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Voici la sélection de la rédaction qui vous souhaite une bonne semaine culturelle.

On démarre par Château-Morange qui propose ce vendredi dès 19 heures, "Check ton ciné", le rendez-vous du court métrage de La Réunion à l’initiative de La Kourmétragerie. Humour, écologie, départ, féminisme… Mon bann rêve lé en créole, Guillaume Kondoki, Myriam Saint-Louis, Guillaume Noura, Sot la mer, Maëva Thurel, Adieu les copains, Lawrence Valin… Chaque projection aborde une thématique qui impacte la société réunionnaise et sera suivie d'un échange convivial.

Un peu d’humour avec La Gramoun Connection qui fait son retour au théâtre de Champ Fleuri ce soir et demain. Après le carton de sa carte blanche en juin 2023, Thierry Jardinot prend les mêmes et recommence. La recette, celle du music-hall, est simple et terriblement efficace : des sketchs, des chansons et un brin de nostalgie pour un spectacle entre dalons de longue date tels Sully Rivière et Gaby Laï-Kune pour ne citer qu’eux.

Plus à l’Ouest, le TPA vibrera demain soir au son du maloya hypnotisant de Zanmari Baré quand le Kabardock accueillera, lui, T-Matt et Algéric pour une super soirée dance-hall.

Le lendemain, à 16 heures, Luc Donat reçoit l’orchestre symphonique des grands élèves du CRR à l’occasion d’un concert gratuit. Chaque semestre, les élèves des départements cordes, bois, cuivres et percussions classiques du CRR se réunissent pour des sessions d’orchestre. Ces rassemblements et les concerts qui y sont reliés, font partie du cursus, du travail d’orchestre et des dispositifs d’évaluation de l’élève.

Toujours dimanche, la Cité des Arts vous invite dès 10 heures à un Rishofé Akoustik Kréol (RAK), manifestation culturelle associant "Manjé pou le kor" et "Manjé pou lo kèr". Une édition remarquable avec une programmation musicale et théâtrale inégalable : Danyèl Waro, Lindigo, Lorkès Bann Dalon, Kathy Toave, Kafmarron, Kreolokoz, Solilokèr, Patrick et Jessica Persée, Daniel Léocadie (Cie Kisa Mi Lé) et Anaëlle Latchimy ("Foré Fénwar").

Côté salles obscures, les amateurs de SF ne rateront pas la sortie du 2e volet de "Dune", l’un des romans les plus lus de la science-fiction et adapté par le réalisateur Denis Villeneuve. Pour rappel, dans le premier long métrage, les spectateurs assistent à la chute de la maison Atréides sur Arrakis, après un assaut des Harkonnen. Paul Atréides, unique héritier de la maison en proie à des visions, est au centre du film.

Les personnages secondaires existent, mais ils sont presque gommés par l’ampleur offerte au personnage interprété par Timothée Chalamet. Dame Jessica sa mère, ses maîtres d’armes, le peuple Fremen et leur leader Stilgar, ou encore le terrifiant Baron Vladimir Harkonnen ne font pas vraiment le poids. Dans ce second volet, les choses changent. On retourne avec plaisir sur Arrakis, planète hostile à feu et à sang où des familles se battent pour contrôler la précieuse épice. Tandis que Paul s’affirme et accepte enfin le rôle et le destin qui sont les siens, il partage la lumière des projecteurs avec d’autres visages.

La semaine prochaine sera marquée par pléthore d’événements en lien avec le 8 mars, pour célébrer de la plus belle des manières la Journée internationale des droits des femmes avec notamment la projection du documentaire "Maloya, l’esprit des femmes" suivi d’un mini-concert de maloya avec Christine Salem et Kaloune à Stella Matutina ; Fanm Dofé au TPA (Gaïa, Clara, Missty et Sega’El), Fanm Mèm à Lucet Langenier, Mélodie Fanm au Kerveguen (Gwendoline Absalon, Emilie Maillot et Flora Pasquet) ou encore la soirée diffusion Ze Tantines 1 et 2 à Lespas (les 8 et 15 mars) en compagnie de trois tantines i déménage : Marie-Alice Sinaman, Sarah Deffeyes et Colette Carpanin.

Notre coup de cœur de la semaine sort des sentiers battus avec le Carnaval de Dunkerque comme si vous y étiez. On y danse, on y chante, on y boit, bref on ripaille… Depuis 16 ans maintenant, l’Amicale des gens du Nord 974 organise une grande soirée oscillant entre musiques traditionnelles et musiques dansantes du carnaval, chahuts, rigodon final, lancer de harengs fumés (kipper), le tout orchestré par un Tambour Major. Un D.J professionnel sera même présent pour vous faire danser sur des airs de tous styles. Seul mot d’ordre adressé aux carnavaleux : "À vos clet’ches", entendez par là déguisements, pour ressembler à de vrais masquelours. Rendez-vous demain samedi du côté de la salle Blue Bayou à l’Étang-Salé.