Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Musique électro, chant lyrique, odes à l’amour, humour, hip-hop, projections… Tous les goûts sont dans la nature avec notre sélection culture de la semaine.

On démarre cet agenda avec deux événements, ce soir, qui raviront les amateurs de musique électro. Le premier à l’Ouest où la Ravine Saint-Leu accueille la 8e édition du Réunion Sonore Festival de 18 heures à 2 heures du matin ; le second à l’Est à l’occasion d’une soirée hors-série Électropicales au Bisik avec en ouverture, Seb J-Zeus qui vous fera vibrer sur un mélange de séga punk, et autre électronic dance music dont il a le secret avec un style inimitable combinant haute énergie et rythmique ternaire du séga et du maloya.

Puis en deuxième partie de soirée, place à Labelle pour son live électro “Noir Anima” présenté fin 2023. Depuis la sortie en 2013 de son album « Ensemble », l’artiste fusionne la techno de Détroit et le maloya.

Autre salle, autre ambiance à Lucet Langenier avec le chant lyrique de Viva L’amour. En écho aux "Florès Latinas" qui avaient déjà ravi les amateurs du genre, la Compagnie Oper’Azul revient avec un programme consacré à l’Amour et qui espérons-le saura séduire les plus réfractaires. On reste dans le thème de l’amour et qui mieux que notre crooner péi Dominique Barret pour le chanter ? Et surtout quelle plus belle scène que celle du TPA pour une sérénade sous les étoiles ?

Après dix ans de pause, Dominique Barret a repris le chemin des concerts l'an passé. Un plaisir qu'il a choisi de prolonger cette année sur la scène du Téat Plein Air d'abord, avant d’entamer une tournée dans l’Hexagone au mois de mai, toujours solidement accompagné par un backing band de luxe, les incontournables Soulpaks. Ambianceur numéro un des mariages réunionnais, l’homme aime son public qui le lui rend bien, lui qui connaît ses chansons sur le bout des doigts. "Si ou di oui", "Po ou manzel", "Margozamer"... autant de mélodies séga love qui font désormais partie de notre patrimoine musical.

Plus au Sud, le théâtre des Sables accueille demain soir la Gramoun Connection. Rassurez-vous, point de mafia mais un savant mélange de sketches de Thierry Jardinot avec son dalon de longue date, Sully Rivière, autre zarboutan de l'humour péi, et de chansons-lontan distillées par l’Orchestre David and’ Co. Le tout pour pour revivre avec délectation et un brin de nostalgie l’ambiance conviviale et inaltérable des "bals séga" estampillés "années 80" avec Gaby & Les Soul Men "Gaby Laï-kune". Emma Nona, jeune auteure-compositrice et interprète au talent très prometteur, sera également de la partie.

La semaine prochaine, pleins feux sur Sly Johnson, pur fruit de la culture hip-hop et ancien membre du Saïan Supa Crew. Influencé très tôt par des musiciens comme Otis Redding, James Brown et Ella Fitzgerald, sa voix est empreinte d'une soul profonde qui se déploie grâce à sa maîtrise du beatbox et sa technique vocale stupéfiante. 55.4 Tour, c’est un voyage au cœur de ses passions. Les notes aériennes jouées par le guitariste Anthony Jambon et la basse pénétrante de Laurent Salzard accompagnent Sly Johnson avec une musicalité instinctive impressionnante. Ça se passe du côté de la Cité des Arts vendredi 22 mars et le lendemain au K, avec Nikki Never Dies en première partie.

Enfin à Champ Fleuri, les Téats départementaux donneront le 22 mars, carte blanche à un pilier de la musique réunionnaise : Bernard Joron. Après notamment Thierry Gauliris, Maya Kamaty et Christine Salem, l'Orchestre de la Région Réunion invite le musicien, chanteur et membre fondateur d'Ousanousava pour un concert exceptionnel qui revisitera en mode symphonique (34 instrumentistes) les plus grandes chansons, poétiques et authentiques, de ce groupe devenu mythique qui fête cette année ses 40 ans.

Pour finir, deux coups de cœur car entre ces deux-là notre cœur balance. Le premier : Ze Tantines 2, les 20 ans, ce vendredi à Lespas. Rappelez-vous en 2004, Marie Alice Sinaman, Sarah Deffeyes et Colette Carpanin se réunissaient pour former le trio comique, Ze Tantines. Ce spectacle, écrit sous la direction de Thierry Jardinot et de Jean-Laurent Faubourg, connaîtra un véritable succès avec plus de 58 000 spectateurs cumulés pour Ze Tantines 1 et 2. Pour les plus nostalgiques d’entre vous, ou encore les curieux qui n’ont pas eu à l’époque la chance de découvrir ce trio féminin sur scène, Lespas vous propose de revivre ces moments et d’échanger avec les artistes à la fin de la projection.

"Le Barbié de Mafate" ce vendredi au théâtre d’Azur du côté du Tampon est notre second coup de cœur. Un spectacle inspiré du Barbier de Séville mais ici en créole et garni d’expressions et proverbes réunionnais… À ne surtout pas manquer !

