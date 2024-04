Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Théâtre, jazz, impro, opéra, projections, folklore local, mélange des genres… Ça bouillonne encore et toujours dans la marmite Culture. Voici notre sélection de la semaine.

On démarre par la projection de Baudelaire au paradis, ce vendredi soir à Lespas. L’acteur Thierry Mettetal interprète un poète de 20 ans, libre et fortuné, Charles Baudelaire-Dufays, qui aborde une île des Mascareignes et perturbe la vie de la colonie à cause d’une liaison avec une femme de couleur (Délixia Perrine). La future Jeanne Duval ? Le texte reprend la légende du séjour de Baudelaire à Maurice et à La Réunion en 1941 et évoque l’apport des Mascareignes dans "Les fleurs du Mal". À noter que la projection sera suivie d’’interviews et d’un débat.

Du côté du théâtre du Grand Marché, la Cie Nest propose "Abysses", pièce dans laquelle l’auteur sicilien Davide Enia nous emmène sur l’île de Lampedusa, à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui, fuyant les guerres et les famines, ont vu leurs espoirs d’une vie meilleure se fracasser en mer. « Je ne savais vraiment pas ce que j’y trouverais. J’ai rencontré l’Histoire. Et je n’étais pas prêt… », raconte Davide Enia qui s’est rendu sur place. Au fil de son récit, renouant parfois avec sa propre histoire familiale, il témoigne de l’innommable. Mais il dit aussi les éclats d’espoir, ces moments où l’instinct d’aider son prochain pousse habitants et sauveteurs à transcender leurs peurs. Un sujet malheureusement plus que d’actualité !

On poursuit avec du théâtre toujours, avec "L’Amour de Phèdre" de la Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté. À travers cette expérience théâtrale singulière, Nicolas Givran place l'intrigue de cette version moderne et violente du mythe de Phèdre, que l'on doit à la dramaturge britannique Sarah Kane, dans un studio de radio identique à celui de l’émission "Planète rap" de la station Skyrock. Les monarques autoproclamés de la pièce, adulés par le peuple, sont ici incarnés par des figures de proue du hip-hop. À voir samedi soir à Gramoun Lélé.

On finit la sélection de ce week-end par un grand moment de jazz. En prélude à la journée internationale de ce genre musical, le 30 avril, le Big Band Voices du jazz Club de La Réunion se produit ce samedi à la Cité des Arts. Sur scène, un plateau de choix : Gwendoline Absalon, Laurence Beaumarchais, Fabrice Legros, Sylvia Pellegrini et Cloé Rousselot qui viendront poser leurs voix sur des grands standards du Big Band agrémentés de surprises et nouveautés, accompagnés par la vingtaine d’extraordinaires musiciens de l’orchestre sous la baguette du trompettiste et directeur artistique Yann Martin. À ne surtout pas manquer donc !

La semaine prochaine, le groupe folklorique de La Réunion et la Cie Aster revisiteront le 10 avril au Téat Champ Fleuri, le hit-parade du séga des années 70. Ce rendez-vous" Dan mon soubik néna", treizième du nom, est une plongée dans l'émission radio créée en 1970 par Noël Brunot Caro, passionné de chansons créoles et d'ondes radiophoniques, sur une idée et avec le concours de Jules Arlanda.

Si vous vous sentez l’âme d’un Shakespeare, direction La Fabrik pour "Être ou ne pas être" de la Cie Kisa Mi Lé les 11 et 12 avril. Un comédien, avide de reconnaissance, décide de rassembler en une seule écriture, les plus grands monologues de l’œuvre Shakespearienne : Hamlet, Richard III, Othello, Macbeth... pour en faire un étonnant spectacle. Prêt à tout pour réussir ce défi qui lui ouvrira, il en est convaincu, les portes des plus grands théâtres, il se retrouve face à l'épineux dilemme shakespearien : Être ou ne pas être.

Petite pointe d’humour avec La nuit de l’impro qui revient à la Cité des Arts pour une 8e édition le 12 avril avec une horde de talents locaux et d’ailleurs, bien décidés à vous faire rêver, vous surprendre et vous associer à leurs prouesses... improvisées, bien sûr !

Plus classique, les "Voix des outre-mer" (une dizaine de chanteurs à l’orée de leur carrière) et l’ORR investiront les planches du Téat Champ Fleuri le 12 avril pour interpréter de larges extraits de Carmen de Georges Bizet, accompagnés par une vingtaine de musiciens de l’Orchestre de la Région Réunion dirigé par Thierry Boyer.

En guise de conclusion, petit conseil sous forme de coup de cœur à ceux qui aiment le mélange des genres un peu particulier. Ou quand le maloya et la polyphonie corse s’unissent pour une rencontre exceptionnelle entre l’île intense et l’île de beauté. Dans leurs fiefs respectifs, ce sont deux chanteurs que l’on ne présente plus, Danyèl Waro et Christophe Mondoloni qui vous invitent à plonger au cœur d’une fusion musicale inédite. Rendez-vous à Lespas le 11 avril.