Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Qui dit 1er mai, dit jour férié ! Et quand il tombe un lundi, c’est encore mieux, donc grand week-end en perspective… Sachez juste que la programmation fait relâche lundi mais tous les autres jours, il y aura largement de quoi, notamment lors du festival Komidi qui fête cette année ses 15 ans avec pas moins de 49 spectacles répartis sur 17 scènes, du 3 au 14 mai. Pour le reste, théâtre, concert, kabar, expos, ciné… Comme d’habitude, le champ des possibles est large. Arbis’ la semaine prochaine avec le 8 mai !

Cinéma

Notre tout petit petit mariage

Max et Lou se sont fait une promesse. Pour leur mariage ce sera seulement eux et leurs témoins. Mais ça… C’était sans compter sur l’énorme fête surprise qui les attend ! Ils voulaient être 4, ils se retrouvent 300 et tout va très vite devenir incontrôlable… Ils rêvaient tout petit petit… Ils auront grand, très très grand !

Au programme de cette comédie, un scénario haut en couleurs, des rebondissements, du rire et de la bonne humeur.

Le Rex, Le Plaza, Cinepalmes, Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, Ciné Lacaze, 1h23

Misanthrope

Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, est appelée sur les lieux d’un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l’homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l’assassin, l’enquête piétine. Eleanor, quant à elle se trouve de plus en plus impliquée dans l'affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs peuvent l’aider à cerner l'esprit de ce tueur si singulier.

Psychologie et évolution des personnages, traitement du suspense qui ne redescend pas… Tout fonctionne parfaitement dans ce thriller moderne réussi.

Le Rex, Cinépalmes, Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, le Plaza, 1h59

Dalva

Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.

À travers l'histoire d'une enfant qui se reconstruit en foyer, ce premier long métrage traite de l'inceste avec dignité et distance.

Ciné Lacaze, Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, 1h23

Quand tu seras grand

Le quotidien d’un EHPAD, la vie du personnel se mêle à celle des résidents. La pression est permanente, entre les restrictions budgétaires et le manque de personnel, l’accompagnement humain est de plus en plus difficile. Yannick, aide-soignant, se voit en plus imposer une classe d’enfants par le directeur de cette maison de retraite. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, vont bousculer les habitudes de tous et surtout des résidents.

Un film humaniste qui traite des relations entre deux générations trop souvent délaissées.

Ciné Lacaze, Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, 1h40

Dans le reste de l’agenda

• Lespas

Théâtre : Barefoot et les passionnés du rêve / Braconniers

Lorsque deux braconniers tuent Humba, le rhinocéros que Paul Wright avait adopté et placé dans sa réserve privée, la guerre contre les braconniers devient pour lui une affaire personnelle. Un “road movie” théâtral à travers les routes de terre rouge de l’Afrique sub- saharienne. Une histoire tragique mais avec une pointe d’humour. Deux pères, l’un noir et l’autre blanc, se font face après le meurtre de l’un de leurs enfants.

Vendredi 28 avril, 20h

• La Friche

Vernissage de l’exposition Peuple infini de Lionel Lauret

Avec Peuple infini, Lionel Lauret propose un voyage immersif dans l’histoire de notre île. Ce projet artistique est issu d’une résidence et d’un travail de collaboration avec l'Iconothèque historique de l’océan Indien et les Archives départementales de La Réunion.

Vendredi 28 avril, 18h

• Teat Champ Fleuri

Théâtre : La Tendresse de la Cie Les Cambrioleurs

Qu’est-ce qu’être un homme aujourd’hui en pleine ère #MeToo ? Avec La Tendresse, Julie Berès offre un spectacle coup de poing, drôle et profond sur la question du masculin. On nous y raconte l’histoire de jeunes hommes qui se construisent et se débattent avec l’héritage culturel, les volontés de la tradition et les injonctions parfois contradictoires de la société. Sur la scène, huit interprètes, remarquables d’énergie et de sincérité, tous issus de milieux différents, s’adressent au public.

Vendredi 28 avril, 20h

• Restaurant du Golf

Exposition de Solen Coëffic et concert de Ziad Daroueche

Coté expo, Solen Coëffic, illustratrice, graphiste, artiste plasticienne, travaille avec des éditeurs et accompagne également les structures associatives et autres dans la création de leurs ouvrages. Ses recherches personnelles explorent un langage visuel emprunt de sensorialité, lié au mouvement et à l’interdisciplinarité. Côté concert, Ziad Daroueche, jeune auteur compositeur originaire d'Afrique de l'Est, est un artiste engagé qui prône la tolérance, la paix et l’espoir et dont le premier EP intitulé «Maecha » ou « La vie » sorti en 2016 reflète son engagement pour l’unité.

Vendredi 28 avril, 19h

• La Kour café associatif

Concert La Sépia

Dans le cadre du dispositif Guetali de la Région, La Kour accueille « Tapimandyan », un concert gratuit de La Sépia.

Vendredi 28 avril, 19h30

• Vavang’Art

Concert Saodaj

"Une vision sensible du monde mêlant modernité et tradition à travers une musique actuelle engagée : Marie Lanfroy et Jonathan Itéma allient poésie des langues créole et française, percussions traditionnelles du maloya et instruments classiques. Émancipation, justice, résilience : avec passion et humilité, les textes s’indignent, les textes rêvent"

Vendredi 28 avril, 19h30

• Théâtre : 3 femmes ou Mme C…

Trois femmes. Trois générations et deux classes sociales. Une comédie à double coïncidence, un tour de passe-passe familial basé sur un malentendu. On pourrait presque penser à un vaudeville fait de jeu de masques et de tromperies, sur le rythme allègre d’une course contre le temps, de rebondissements en quiproquos, de mensonges en furieuses vérités, le jeu commence !

Samedi 29 avril, 19h

• Salle Georges Brassens

Théâtre : Frénésies de la Cie Tlawcis

C’est d’abord l’histoire d’une rencontre entre deux gars, l’un est paumé sur son île, l’autre décide de l’emmener sur les routes des Etats-Unis sur les traces d’un auteur de roman pour lui faire prendre l’air. C’est le début d’une grande dinguerie entre La Réunion, New-York, San Francisco et La Louisiane. Frénésies, c’est une ode intense au voyage intérieur et à l’ouverture au monde.

Vendredi 28 avril, 20h

• El Latino

Concert Zilla : Tribute to AC/D

Avis aux aficionados de ce groupe mythique ! Venez vous régaler au son de la basse de Sandra, de la batterie d'Elise et des guitares de Willy et de Tom pour 2 heures de pur hard rock.

Vendredi 28 avril, 20h30

• Château Morange

Kabar Château

Depuis 2021, Hasawa, Essanam et Ana impulsent des rencontres avec des artistes, auteurs, poètes, réalisateurs, invoquant la magie des mots. La fin de soirée est consacrée au kabar fonnkèr.

Vendredi 28 avril, 18h30

• La Cerise

Concert Mother Slapping Orchestra

Mothra Slapping Orchestra est un petit trésor bien trop confiné sur son propre caillou. On a le souvenir de musiciens sud-africains, pourtant aguerris à une riche scène rock, littéralement scotchés par la performance des Mothra, demandant à qui voulait les entendre pourquoi ce groupe n’était pas internationalement connu et comment un si petit territoire avait pu accoucher d’une telle bête… Et la bête est prolixe, puisqu’on fêtera pour l’occasion la naissance de son nouveau rejeton, « Catch Your Monster… Final Round », sorti sur le tout jeune label péi Sayor Records.

Vendredi 28 avril, 20h

• Centre culturel Lucet Langenier

Théâtre : Chut (une folle histoire d’amour) de la Cie L’Entracte

"Quand l'amour se débat avec la folie des Hommes pour exister, il porte alors en germe sa propre perte et in fine sa résilience muette ". 13 comédiens vont laisser exploser leur cœur sur scène « dans un dispositif singulier et surprenant à découvrir ».

Vendredi 28 avril, 20h

Théâtre : Je ne suis pas bien sûr de mes dessous de la Cie L’Entracte

Pour rire jaune à pleines dents ou ricaner doucement, la Compagnie L’entracte dévoile les dessous de nos contradictions et ne fait pas dans la dentelle, en mettant en scène l’humour grinçant du dessinateur, romancier et scénariste français Fabrice Caro.

Samedi 29 avril, 20h

• Théâtre Les Bambous

Théâtre : Trois femmes et la pluie de la Cie Lolita Monga

"Fugue", "La Femme" et "Cartographie de femme" sont 3 monologues qui racontent l'histoire de femmes avec leurs combats intimes personnels, joués par Lolita Monga.

Vendredi 28 avril, 20h

• Théâtre : Poème confiné d’outre-mer de la Cie Lolita Monga

Poème confiné d'outre-mer témoigne d’une période inédite dans le monde entier : celle de la pandémie du COVID 19 et du premier confinement qui en a découlé au cours de l’année 2020. Au corps contraint et léthargique, Lolita Monga oppose la poésie.

Samedi 29 avril, 17h

• Théâtre sous les arbres

Conte : Bal Bitim saison 2 de la Konpani Ibaho

À la croisée des chemins, Alipali est retrouvé mort dans un goni. À coup de sabre et de roue d’auto. Trois suspects sont sur la sellette : José Foré, Satanou et Foknoufé. Même la victime n’est pas innocente ! Qui est le coupable ? Quel est le mobile du crime ?

Vendredi 28 avril, 20h

• Conte : Laprémidi Konté Promès #4

Nul n’a envie de mourir. Et encore moins Poutoultan qui aime la vie jusqu’à la lie. Jusqu’où irions-nous pour échapper à l’inéluctable ? Poutoultan, lui, est prêt à entrer dans une secte. Il va vider son portefeuille, donner tout son temps...

Samedi 29 avril, 16h30

• Le Toit

Concert Nougarun hommage à Claude Nougaro

Un vibrant hommage à la musique de Claude Nougaro, interprété par des musiciens amoureux de jazz. Ils proposeront des reprises de quelques-uns des hymnes les plus connus de Claude Nougaro, mais aussi quelques pépites à découvrir !

Vendredi 28 avril, 20h30

• Concert Buddy King and The Boneshakers

Membres du collectif Yaourt Soul Experience (Sakifo, Kabardock, Kaloo Bang, Manapany Festival...) et véritables machines de scène, Bubby King & The Boneshakers délivrent une musique survoltée qui puise ses racines dans le blues, le funk, le gospel, le rock et la soul… Le tout chanté en argot des quartiers populaires de Memphis.

Samedi 29 avril, 20h30

• Le Kerveguen

Concert Tetra Hydro K + Equality Hifi

Issus respectivement de l’univers de la free party et du trip-hop, leurs inspirations prennent source chez les ténors du dub tel High Tone, Improvisator Dub ou encore Kaly Live Dub. Kanay s’attèle à créer une rythmique implacable tandis que Krilong apporte son génie mélodique au saxophone. Électronique ? Acoustique ? Dub ? Drum’n’Bass ? Tetra Hydro K se concentre sur la combinaison d’éléments organiques dans un univers électronique.

Samedi 29 avril, 18h

Soirée Equality Hifi

Né de la rencontre de passionnés de reggae et de dub music, Equality Hifi a su s’imposer parmi les pionniers du genre à La Réunion en devenant un sound system incontournable. Leur belle et imposante sono artisanale ne passe jamais inaperçue lors de certains événements. Pour cette soirée, le groupe accueille Tetra Hydro K, un laboratoire sonore dans lequel deux alchimistes du dub expérimentent de multiples sonorités pour s'inscrire durablement sur la scène électro-dub française. Ils présenteront « Odyssée » leur nouvel album à l’occasion.

Samedi 29 avril, 21h

• Téat Plein Air

Concert Séguèss de Tine Poppy

Décomplexée comme jamais, Tine Poppy explore avec Séguess des formats pop lorgnant vers les sons urbains inspirés du dancehall qui dominent actuellement la youtubie 974. Tantôt sensibles, tantôt piquantes, toujours un brin désinvoltes, ses chansons cousues d’astuce et de poésie glissent avec élégance sur ces rythmes ternaires électroniques réchauffés par des cuivres d’orchestre ou le grésillement d’un gramophone.

Samedi 29 avril, 20h

• Le Kabardock

Concert Tzetze, Pamplemousse et Taba

Une formule guitare-batterie déjantée pour Tzetze qui puise autant dans le punk que la scène No Wave new-yorkaise, sorte de disco-rock mutant aux rythmiques exotiques. Les amateur.trice.s de Liquid Liquid, Gang Of Four, Suuns ou The Ex en redemanderont… Pamplemousse de son côté, désormais en format duo, continue sa route remarquable. Ils partent défendre en Europe leur troisième album tout frais, qui apporte des touches de légèreté qui leur va bien au teint. Ce concert sera leur premier sur l’île après leur retour. Il nous tarde. Enfin, s’agissant de Taba, si on vous dit que la chanteuse n’est autre que Charlotte de Tell Me Peter, vous savez déjà de quel bois on se chauffe. Un pont entre Idles et Sexy Sushi ?

Samedi 29 avril, 20h30

• La Cité du volcan

Concert Bernard Joron et Teddy Doris

Artiste emblématique de la scène musicale réunionnaise, membre fondateur du groupe Ousanousava, Bernard Joron revisite dans son duo avec le tromboniste Teddy Doris les grandes chansons de ce groupe mythique, celles de son père Jules Joron mais aussi de Claude Nougaro, Cesaria Évora....

Dimanche 30 avril, 15h30

• Esplanade du front de mer de Saint-Benoît

Concert hommage à Françoise Guimbert

Un défilé sera organisé dés 18h30 de la Cité Labourdonnais, où vivait Françoise Guimbert, jusqu’à l’esplanade du front de Mer. Des hommages lui seront rendus à l’arrivée du cortège avant que Lorkès Tapok et de nombreux invités ne proposent de faire revivre ses plus beaux titres : « Kaniki », « sak nana », « Mi aime voyager » ou encore « Laisse à moin aime a ou » et bien sûr l’incontournable « Tantine Zaza ».

Dimanche 30 avril, 19h

• Rondavelle Tiroule

Concert Dogo Fara

Prenez deux balafons et un doum africain, ajoutez-y un roulèr, un sati et un kayamb venus du maloya, mixez-les avec une basse, une batterie et un saxophone et vous obtenez un mélange hautement explosif et furieusement festif !

Dimanche 30 avril, 19h30

• Rondavelle Les Filaos

Concert Second Brain

Après leur participation aux récentes Nuits des Virtuoses aux côtés de Lachy Doley, Second Brain est de retour à Saint-Leu. En mélangeant les esthétiques, ce projet s’amuse à s’affranchir des différents codes de styles et de genres.

Dimanche 30 avril, 19h30

Marché de gros de Saint-Pierre

Concert Kaf Malbar

En cette veille de jour férié, Kaf Malbar présentera son album "The King". Au préalable, en première partie : Varaineban, Nasblack, Speedfaya, et Jahero.

La semaine prochaine

• Festival Komidi

Du 3 au 14 mai 2023, durant 12 jours, le festival Komidi fête ses 15 ans. 17 scènes présenteront 49 spectacles différents, joués par des compagnies professionnelles de La Réunion, de métropole, de Belgique et d’Allemagne. Une effervescence artistique qui s’adresse à tous.

La programmation sur https://komidi.re

• La Raffinerie

Projection photos & Kozé diapos

5 photographes sont invités à projeter leur travaux et les photographes locaux seront présents afin d'échanger avec le public. Pendant les projections, des musiciens interviennent en live pour accompagner le défilement des images.

Mercredi 3 mai, 17h30

• Théâtre Vladimir Canter

Théâtre M.O.L.I.E.R.E de la Cie Grand Tigre

Méli-Mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Eponyme est un astucieux acronyme de Molière. Et c’est tout en astuces, justement, que ce spectacle traverse sa vie à cheval sur son œuvre. Puisant aux mots des personnages des pièces de Molière, trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène.

Mercredi 3 mai, 19h

• Salle Georges Brassens

Jeune public : Au lit Molie

Où s'envolent tous nos vœux ? Ce serait merveilleux que quelqu'un les reçoive et nous aide à les réaliser... C'est ce que Molie croit, et quand Molie croit en quelque chose, plus rien ne l'arrête ! C'est en fermant les yeux qu'elle va vivre sa plus belle aventure et emporter les enfants avec elle pour un voyage mélodieux au cœur de l'émotion pure et de l'imaginaire inépuisable. Quoi de plus fou que de rencontrer un tournesol amoureux du soleil, un ours invisible, une orang-outan écolo, un loup peureux et une lune danseuse étoile ?

Mercredi 3 mai, 19h

Théâtre : M.O.L.I.E.R.E

Puisant aux mots des personnages des pièces de Molière, trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène.

Vendredi 5 mai, 19h

• La Cité des arts

Festival Komidi : La machine de Turing

C’est l’histoire vraie d’un homme qui avec sa machine allait peut-être changer le monde… Turing a construit une machine pensante qui se révélera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo…

Mercredi 3 mai, 20h

• Lespas

Théâtre : Titanic, la folle traversée de la Cie En compagnonnage

La plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage revue à la façon des Moutons Noirs ! Une comédie délirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin… Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical.

Mercredi 3 mai, 20h

• Danse : Index de la Cie Pyramid

Un univers poétique et burlesque avec cinq danseurs débordant d’énergie. Dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos quatre protagonistes vont se rencontrer, se confronter et s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur quotidien.

Jeudi 4 mai, 20h

• Théâtre : Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu de la Cie Tête en l’air

Voici la seconde adaptation interactive et humoristique d’une nouvelle de Conan Doyle par Christophe Delort. 3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde ! Venez participer à cette enquête à l’humour british, par la même équipe que « Le mystère de la vallée de Boscombe » présentée lors du Komidi 2019.

Vendredi 5 mai, 20h

• Théâtre du Grand Marché

Le Bizarre de la Cie Danses en L’R

“L’autre jour, j’étais au supermarché en train d’acheter du temps qui passe - y avait une promo sur les sabliers et j’aime bien bouffer un peu de temps qui passe de temps en temps - dans les rayons de soleil…” C'est dans cette langue facétieuse que Fabrice Melquiot donne vie à son personnage qu'il nomme Le Bizarre. Et c'est cette langue que le chorégraphe Éric Languet revisite à travers deux corps en mouvement : imaginer les explorations poétiques que la danse peut apporter au texte.

Jeudi 4 mai, 19h

Vendredi 5 mai, 20h

• Téat Plein Air

Concert M en Rêvalité

M en tournée en 2022 et 2023 dans toute la France avec son nouveau show incroyable « En Rêvalité », avec une série de concerts au Zénith de Paris en décembre 2022 et à l'Accor Arena en juin 2023 et au Téat Plein Air de Saint-Gilles.

Jeudi 4 mai, 20h

Vendredi 5 mai, 20h

• La Kour café associatif

Projection du film « Maloya, l’esprit des femmes » suivi d’un concert

La projection de "Maloya, l'esprit des femmes" de Séverine Nativel et Anne-Laure Lemancel sera suivie d'un temps d'échanges avec l'une des réalisatrices, Séverine, et des actrices du film, animé par Nivo Rakotondrainibe, chanteuse, musicienne et administratrice de production au Séchoir. Puis, place à la musique avec Christine Salem et Dilo/Eat My Butterfly.

Vendredi 5 mai, 19h

• Le Kerveguen

Concert Ras Natty Baby, Tian Corentin et Nout Racine

Avec le regretté Kaya, Ras Natty Baby est l’incarnation du seggae, mélange de séga et de reggae. Originaire de Rodrigues, Ras Natty Baby rejoint Maurice dans les années 70, où il contribue à l'explosion du seggae dans les Mascareignes.

Vendredi 5 mai, 21h

