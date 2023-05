Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Une nuit au musée, ça vous dit ? Ce samedi, du nord au sud, à l’occasion de la 19e Nuit européenne des musées, une dizaine d’établissements et sites patrimoniaux proposent une programmation spéciale pour (re)découvrir leurs riches collections à travers visites commentées, parcours ludiques, ateliers créatifs, projections et expositions, concerts, performances et animations inédites. Côté festival, clap de fin pour le Komidi ce dimanche qui laissera place au Leu Tempo Festival dès la semaine prochaine, tout ça du côté de Saint-Leu. À ne pas manquer non plus sur les écrans, Hawaii… tourné à La Réunion, avec l’enfant du péi Manu Payet. Alon alon !

- Cinéma -

Hawaii

13 janvier 2018. 8h08. Hawaï est en état d’alerte : des missiles balistiques viennent d'être lancés en direction de l'île, il ne reste que quelques minutes pour trouver un abri. Comme tous les ans, une bande de copains est venue passer une semaine de vacances dans l’hôtel d’un des leurs, parti s’expatrier à Hawaii. Alors qu’ils pensent vivre leurs derniers instants, des années de non-dits rejaillissent et dégénèrent en règlement de comptes. Heureusement pour eux il s’agit d’une fausse alerte, malheureusement il leur reste huit jours de vacances à passer ensemble…

Un casting prestigieux, avec Bérénice Béjo, Élodie Bouchez, Emilie Caen, Eye Haпdara, Pierre Deladonchamps, Nicolas Duvauchelle, William Lebghil, Manu Payet et Thomas Scimeca. Une belle épopée amicale emplie de réalité, d’humour et de tendresse.

Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, 1h44

L’exorciste du Vatican (interdit aux moins de 12 ans)





Inspiré des véritables archives du Père Gabriele Amorth, exorciste en chef du Vatican. Ce denier enquête suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé. Ses investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérement tenté de maintenir dans l'oubli.

Russel Crowe en exorciste en chef du Vatican, nous invite à suivre ses pérégrinations et combats contre les démons et autres créatures des ténèbres, au milieu de complots entourant le Saint-siège.

Cinépalmes, Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, Le Rex, 1h43

Le bleu du caftan

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

Ce film tisse avec une infinie délicatesse, un cocon de douceur autour de l'amour, la mort et l'acceptation.

Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, 2h04

Sakra, la légende des demi-dieux

Royaume de Chine, Xème siècle Deux clans ennemis s'affrontent : les Song, dynastie royale, et les Khitan, peuple nomade guerrier. Qiao Feng du clan Song est un héros chevaleresque respecté, maître en arts martiaux. Accusé à tort d'avoir tué un chef de son propre clan, Qiao Feng est banni. Pour prouver son innocence, il s’engage dans un long périple, parsemé de combats extraordinaires, entre demi-dieux et semi-démons.

Un spectaculaire film d’action chinois capable de rivaliser avec les blockbusters Marvel.

Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, 2h10

L’arbre à vœux

Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégés par un Arbre à Vœux sacré, qui les maintient à l’abri des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, rêve d’aventure. Alors qu’elle a égoïstement mis en péril la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages entourant la Cité Sanctuaire pour réparer les dégâts qu’elle y a causés. Elle va devoir combattre l’extinction qui menace les habitants de la Cité et tenter de sauver les siens !

Un bien joli film d'animation et d'aventure destiné à toute la famille.

Ciné Cambaie, 1h30

- Dans le reste de l’agenda -

Komidi festival

Humour : Meurice 2027



Un premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant. Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.Vendredi 12 mai, 20h Saint-Joseph (salle sous chapiteau)Samedi 13 et dimanche 14 mai, à partir de 16hLe reste de la programmation sur https://komidi.re

Marché couvert de Saint-Paul

Salon du livre péi

Plus de 50 éditeurs, distributeurs et associations présentent de nombreux livres péi en français et en créole. Plus de 100 auteur.e.s, illustrateurs.trices et bédéistes sont invité.e.es pour des séances de dédicace de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le programme propose des spectacles, des lectures scéniques, des conférences, des rencontres professionnelles… Des ateliers pour enfants et pour adultes sont proposés avec ou sans inscription auprès de la médiathèque Leconte de Lisle.

Vendredi 12 mai, 10h

Samedi 13 mai, 10h

Lespas

Théâtre : Les maux bleus de la Cie de l’Éclair

Les Maux bleus aborde la question des violences faites aux femmes d’une manière inédite et sans concession. Une succession de portraits de femmes victimes, témoins et bourreaux. On s’indigne, on s’interroge, on rit, on pleure. De la violence conjugale, en passant par le harcèlement ou la lesbophobie ou encore les relations mère-fille, c’est un véritable ascenseur émotionnel.

Vendredi 12 mai, 20h

Théâtre : Quand je serai un homme de la Cie Caravane



Après « Quand je serai grande… tu seras une femme, ma fille », second volet du diptyque de la Cie Caravane autour de la transmission. « Quand je serai un homme » interroge la masculinité avec humour, profondeur et sensibilité. Virilité, travail, égalité, amour, paternité… Cinq hommes de trois générations différentes prennent la parole.Samedi 13 mai, 20h

Théâtre Luc Donat

19e festival du film d’aventure de La Réunion



C’est LE rendez-vous incontournable des amoureux d’évasion et de grands espaces. Une nouvelle occasion de s’émerveiller devant les épopées hors du commun de ces baroudeurs des temps modernes, qu’elles se déroulent à pied, à vélo ou sur une paire de skis. Au-delà des projections documentaires, venez échanger avec leurs réalisateurs-protagonistes, souvent tout aussi passionnants que leurs films !Toutes les infos sur auboutdureve.frVendredi 12 mai, 19h30Samedi 13 mai, 9h30

Théâtre les Bambous

Théâtre : Après le feu de la Cie Kèr Béto

Après la guerre, deux enfants essaient de se reconstruire, la victime et l’assassin. Ils ne sont pas égaux dans la douleur, ni dans la folie. Ils ne sont pas de la même ethnie, mais de la même rage. « Après le feu » est une plongée en eaux profondes, en apnée et dans l’horreur.

Vendredi 12 mai, 20h

La Fabrik

Théâtre : More Aura de Véronique Tuaillon

Avec un frigo comme seul agrès, la clown, acrobate et boxeuse Véronique Tuaillon incarne une maman tordue qui monte sur le ring pour scander son amour de la vie. Christine est le sosie de Julia Roberts, version grande gigue aux dents pourries. C’est une clown au cœur brisé, une acrobate déséquilibrée, une mère blessée qui s’agrippe à l’amour comme à une bouée. Pour affronter la maladie de son fils, elle enfile ses gants de boxe, ses talons hauts et son nez rouge.

Vendredi 12 mai, 19h

Salle Georges Brassens

Jeune public : Titi tombe Titi tombe pas



Titi joue en solitaire, concentré sur sa recherche permanente de l’équilibre parfait. De la plus petite brique de bois à la planche démesurée, Titi veut que ça tienne droit ! Surgit alors l’explosive Nana qui va bousculer ce monde millimétré de sa fraîcheur maladroite… Mêlant jeu de clown, échafaudages d’une extrême précision et poésie acrobatique, Titi et Nana apprivoisent leurs différences. D'effondrements jubilatoires en figures suspendues, ils modifient leurs habitudes et inventent un nouvel équilibre pour le bonheur émerveillé des petits et des grands.Vendredi 12 mai, 19h

Parc Expobat

Festival Shatta Bouyon



Une soirée inoubliable avec une programmation incroyable de 15 artistes locaux et internationaux, des DJ pour vous faire danser toute la nuit, des manèges pour les amateurs de sensations fortes et un canon à mousse à découvrir absolument !Vendredi 12 mai, à partir de 17h

Cathédrale de Saint-Denis

Concert : Le Requiem de Mozart par le CRR et les musiciens de l'ORR



Le Requiem en re mineur KV 626 est la dernière œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) qui ne l’a malheureusement pas achevée puisqu’il est décédé avant de pouvoir le faire. Une œuvre magistrale interprétée par le Chœur Régional de La Réunion et les musiciens de l'Orchestre de la Région Réunion sous la direction Camille Bourrouillou.Vendredi 12 mai, 20hSamedi 13 mai, 20hDimanche 14 mai, 16h

Pôle culturel et sportif de Trois Bassins

7e édition du Festival Détak Baro

Le festival Détak Baro organisé par la ville de Trois-Bassins est l'occasion de participer à différentes actions culturelles et artistiques valorisant la richesse du patrimoine réunionnais et le savoir faire de ses habitants.

La programmation sur https://trois-bassins.re/festival-detak-baro/

Vendredi 12 mai, 19h

Samedi 13 mai, 10h

La Kour Café Associatif

Concert Kaloune

Bercée par les chants de Gramoun Lélé ou du Rwa Kaf, Kaloune, de son vrai nom Judith Profil, écrit depuis l’âge de six ans et chante depuis plus jeune encore. Ce qu’elle aime par-dessus tout c’est dire, raconter sa propre langue, sa propre poésie.

Vendredi 12 mai, 19h30

Le Toit

DJ Set The Grinders

Soirée Hip-Hop, Funk/Disco, Afro funk, Tropikal, Latino ou l’association de deux Dj, deux amis, passionné de musique et sonorité.

Vendredi 12 mai, 20h30

Concert Mister Joce Band



Mister Joce Band est un groupe de musiciens qui jouent essentiellement sur les modes rock, blues, reggae, maloya-blues. Le répertoire est constitué essentiellement d’œuvres originales composées et interprétées par Mister Joce (guitare /voix) avec ses musiciens. Depuis 2018, il s’est produit dans de nombreux bars, restaurants et pubs de l’île ainsi qu'au Kerveguen en novembre 2022 à l'occasion du Festival Blues marron.Samedi 13 mai, 20h30

19e Nuit européenne des musées

10 sites participent à cette 19e édition et sont ouverts au public ce samedi 13 mai pour des animations dans l'après-midi ou en soirée : l'Artothèque, la Maison Raphaël Carrère, le musée Léon Dierx et le Museum d'Histoire naturelle à Saint-Denis, le Musée de Villèle à Saint-Paul, la Maison du Volcan au Tampon, le Musée des Arts décoratifs de l'océan Indien à Saint-Louis, le musée du Sel et le musée Stella Matutina à Saint-Leu, la Saga du Rhum à Saint-Pierre.

Samedi 13 mai

Toute la programmation sur https://openagenda.com/ndm-2023-la-reunion

Salle Gramoun Lélé

Concert Eric Triton, Ribongia feat Aurus & More

Deux créations incroyables pour deux concerts inédits à La Réunion. D’un côté, Eric Triton, initiateur du courant séga-blues de l’île Maurice a fait le tour du monde grâce à son talent. De l’autre, Ribongia avec Bastien Picot aka AURUS, Jason Heerah, Emlyn Marimootoo, Manu Desroches, Ophely Sauteur…

Samedi 13 mai, 19h

Téat Champ Fleuri

Concert Dominique Barret

"Pou ou mam’zel" "Margozamer" ou encore "Si ou di oui", c’est le grand retour de l’artiste sudiste sur la scène de Champ Fleuri où il fera entendre ses plus grands tubes, accompagné des Soulpaks !

Samedi 13 mai, 20h

La Cité des arts

Concert Danyèl Waro

Musicien et poète, Danyèl Waro sait faire chanter le créole avec une émotion sans pareille. Il a permis au maloya de retrouver son sens originel, porteur d'un message de révolte, d'espoir et de courage, tout en faisant prendre conscience de l'importance du patrimoine culturel réunionnais.

Samedi 13 mai, 20h

Musée Stella Matutina

Concert Ti Moris et Eno Zangoun

17h : Concert de Ti Moris. Chanteur de kabaré et de maloya, Joseph Raymond Songoro dit Ti Moris est un véritable zarboutan. Cet artiste autodidacte a grandi et a passé sa vie dans les champs de canne et c’est tout naturellement qu'il se fera médiateur, le temps d'une visite suivi d'un concert, pour ce rendez-vous au musée Stella Matutina.

18h : Concert d'Eno Zangoun (Maloya). À l’heure du tout numérique et de l’ultra-connexion, Eno Zangoun revendique un maloya naturel, brut et bio qui prend sa source dans le terreau fertile des traditions réunionnaises : un zeste de respect pour la nature et pour l’homme, un soupçon d’engagement sans compromission envers la planète.

Dimanche 14 mai, à partir de 17h (concerts gratuits)

Le Zinzin

Conte Ti lyèv la malis d’Anny Grondin

Anny Grondin est raconteuse de craques, ramasseuse de mémoires, rapporteuse d’histoires, semeuse de rêves au gré des gens qui lui prêtent leurs oreilles. Elle raconte dans de nombreux festivals de conte à La Réunion et ailleurs (France, Madagascar, Seychelles, Québec, Guyane, Nouvelle Calédonie, Cap Vert, Afrique du Sud, Mozambique…), dans les écoles, les théâtres, les bibliothèques, dans les émissions télévisées (Fil Rouge -Kosa i rakont). Pour lpetits et grands.

Dimanche 14 mai, 16h

Rondavelle Les Filaos

Concert Double T

Éric Triton et Philippe Thomas vous proposent une aventure sonore inédite. Réunir ces deux noms sous un projet commun, provoquer la rencontre entre ces deux grands compositeurs de la scène musicale de Maurice pour écrire une nouvelle autre page de mélodies. Deux artistes au rayonnement international, deux monuments culturels d’ici enregistrent un opus. Sous le nom de Double T, le virtuose de la guitare et le maître de la trompette explorent le jazz à la sauce mauricienne avec un bouquet de saveurs.

Dimanche 14 mai, 18h30

Rondavelle Tiroule

Concert Nikki Never Dies et Søl Røsa

Nikki Never Dies est un groupe d’indie rock fondé à La Réunion en 2020. Leur musique, résolument cinématographique, mêle aussi bien la pop et la new wave que le surf rock et le disco, vous transportant dans des univers sonores puissants aux mélodies envoutantes. Quant à Søl Røsa, il s’agit d’un groupe réunionnais synth pop mené par Julien Mablouke, compositeur et musicien touche à tout, biberonné aux musiques des années 80/90.

Dimanche 14 mai, 19h30

- La semaine prochaine : -

Parking Quai Gilbert (Saint-Paul)

Journée internationale du vivre-ensemble



L’association Réunion Métis et ses partenaires vous proposent d’écrire un message sur des cartes postales mises gratuitement à votre disposition, sous un arbre remarquable. Accrochez votre carte à l’arbre et créez un magnifique feuillage de mots doux, d’anecdotes, de souvenirs lontan, d’histoires personnelles ou de secrets à partager. À la tombée de la nuit, grâce au travail scénographique des accueillants, chaque arbre sera mis en lumière, comme autant de vœux de vivre-ensemble en paix !Mardi 16 mai, 16h

Château Morange

Projection Jurassik Park (VOSTFR)

Un/e réal, un film est un dispositif de rencontre autour de la diffusion d’un film ayant marqué la pratique cinématographique d’un/e auteur/trice, réalisateur/trice de l’association Cinéastes de La Réunion. Lors de cette soirée, l'auteur-scénariste Guillaume Bègue présentera Jurassic Park.

Mercredi 17 mai, 19h

Téat Plein Air

Concert Apolonia / Koulèr Maron



Nouveau spectacle et nouvel album avec Koulèr Maron qui fait la part belle aux voix et aux percussions. Un beau moment de live en perspective, entre tradition et modernité !Mercredi 17 mai, 20h

Saint-Leu

Le vrai retour du Tempo avec une programmation de grande grande qualité dans des lieux complètement éclatés : jardin botanique de Mascarin, musée Stella Matutina, La Ravine, Le Séchoir, le parvis de la mairie, le parc du 20 Décembre avec une vingtaine de compagnies. La programmation sur https://www.lesechoir.com/leu-tempo-2023/

Jeudi 18 mai, 17h45

Vendredi 19 mai, 11h

La Cerise Café Culturel

Concert JP Nataf, Maëva Le Berre et Bastien Lallemant

Concert de soutien à l'association Mon P’tit Loup dont la vocation est d'organiser des ateliers d'écriture et de résilience par l'art thérapie.

Jeudi 18 mai, 20h

Le Bisik

Concert La Valise & Tine Poppy

Fanny Vadjaraganian, accordéon et chant, et Marie Zinnen, violon et chant, forment le duo La Valise et nous emmènent en voyage ! Les deux musiciennes s'inspirent d’ailleurs de ces périples qu’elles ont accomplis, seule ou à deux, et de leurs rencontres musicales aux quatre coins de l’Europe pour nous proposer des créations enlevées. Après la sortie de son premier album “Bal Bazar“ en 2017, Tine Poppy vient faire pétiller le Bisik, avec son dernier album “Séguèss“. De l’argot, un séguèss c’est une fille qui en impose. Farouche, drôle, indépendante, naturelle, en foutan, stylée, au fil des 12 titres de l’album, Tine Poppy se raconte, se pose des questions et y répond.

Vendredi 19 mai, 20h

Le Kerveguen

Concert Fanfare Eyo’Nlé avec Mummy Watz en 1ère partie



Les frères Ahouandjinou, musiciens et chanteurs, du groupe Eyo’nlé baignent depuis leur plus jeune âge dans la musique traditionnelle du Bénin et la chanson française. Les pieds dans la tradition, la tête dans le modernisme, ils revisitent leurs sonorités dans un joyeux métissage musical chaloupé et festif, rendant au passage hommage à Brassens, Barbara, Nougaro, Renaud, Gainsbourg, Pierre Perret... ou encore l’Afrobeat de Féla. Ambiance de fanfare cuivrée, rythmes de salsa, samba ou jazz, mais aussi moments d’émotion garantis !Vendredi 19 mai, 21h