Aurus, la carte blanche de l'Orchestre de la Région Réunion

Chaque année, l'Orchestre de la Région Réunion offre une carte blanche à un artiste réunionnais. En 2026, c’est Aurus qui investit les plus grandes scènes de La Réunion, porté par un orchestre symphonique de 35 musiciens et accompagné par le jeune chœur du Conservatoire à Rayonnement régional de la Réunion (Photo sly/www.imazpress.com)

"C'est vraiment un honneur de pouvoir voir ma musique prendre vie de façon orchestrale avec l'orchestre symphonique de La Réunion. Je ne peux pas rêver mieux pour pouvoir dévoiler des nouveaux titres", confie Aurus à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce lundi 23 février 2026, au Kabardock au Port.

Pour cette carte blanche, "il y aura plusieurs titres de ce nouvel EP qui seront joués avec l'orchestre symphonique de La Réunion, c'est une façon pour moi de pouvoir mettre en avant la musique que j'ai déjà sortie. Mais il faut venir parce qu'il y aura aussi du nouveau", dit-il.

L'artiste se dit "vraiment heureux aussi de pouvoir voir ce jeu de chœur venir sublimer ce moment avec l'orchestre" et "réalise un rêve en jouant avec un orchestre symphonique".

Régine Chane-Hong, conseillère régionale et dministratrice de la Régie Zetwal, note que "l'ambition portée par la Région au travers de la Régie s'articule autour de différentes notions essentielles".

"Tout d'abord, l'ouverture et la diversité des esthétiques dans toute la mesure du possible, un orchestre symphonique jouant un répertoire spécifique écrit pour lui. Également, la valorisation de la musique réunionnaise, le socle restant la musique classique bien entendu, mais il s'agit également de faire valoir notre spécificité en fusionnant les musiques réunionnaises avec les autres musiques du monde", détaille-t-elle.

"Pour ce spectacle, nous avons recherché à la fois la qualité de la prestation et la valorisation de jeunes Réunionnais formés au Conservatoire de la Réunion. C’est ainsi que nous avons choisi Oscar Ambrois, un brillant jeune chef d’orchestre qui dirige aujourd’hui Paris en Seine et qui a grandi en s’imprégnant des rythmes du maloya et du séga", dit-elle.

"Et comme arrangeur, Mathéo Techer, un jeune prodige installé à Los Angeles qui travaille notamment sur des musiques de séries ou de films américains. Car nous sommes fiers de ces jeunes qui portent haut l’image de la Réunion à l’extérieur."

La voix d’AURUS sera sublimée par un orchestre symphonique composé de 29 musiciens, accompagné par les musiciens d’AURUS et par le Jeune chœur du CRR. Il y aura au total 64 personnes sur la scène.

Aurus sera en tournée les :



- Samedi 7 mars 20h au Théâtre Luc Donat

- Dimanche 8 mars 18h à la salle Gramoun Lélé

- Vendredi 13 mars 20h au Teat Plein Air.



