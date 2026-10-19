Bat’Karé représente La Réunion au Kréol Fest 2026 à New York

À l'occasion du Kreol Fest qui avait lieu du 9 au 11 octobre 2026, Bat karé était présent pour représenter La Réunion. Organisé à New-York par la musicienne réunionnaise Natie, cet événement met à l'honneur les cultures créoles du monde entier. Nous publions ci-dessous le communiqué

Bat karé a fait entendre la voix de La Réunion, aux côtés des Créoles des Caraïbes, de l'océan Indien et d'ailleurs, pendant la 3e édition du Kreol Fest.

Hébergé pour la première fois au sein du MoCADA (Museum of Contemporary African Diasporan Arts), au cœur du quartier animé de Brooklyn, ce rendez-vous annuel rassemble sur la même scène artistes, penseurs et acteurs culturels venus de différentes zones créolophones. Ainsi, le public new-yorkais est invité à explorer la richesse et la diversité des cultures créoles, nées de l'histoire coloniale et des migrations forcées.

Pour ce rendez-vous, Bat karé a choisi de présenter La Réunion au cœur du monde créolophone. Cet angle répondait à deux intentions : offrir une porte d'entrée accessible sur une île encore peu connue du grand public international ; et montrer que La Réunion s'inscrit dans une histoire et un mouvement globaux : les langues créoles, qu'elles aient des racines françaises, anglaises, portugaises ou espagnoles, sont nombreuses à travers le monde.

Bat karé a proposé mini-exposition itinérante sur les langues créoles dans le monde, avec un gros plan sur La Réunion, grâce à des animations autour des expressions réunionnaises.

Un atelier collaboratif avec le Haitian Kreyol Institute a mis en évidence les divergences et points communs entre les deux créoles, ouvrant la réflexion sur ce qui pourrait rassembler les locuteurs créolophones, plutôt que les diviser.

C’est la question que Bat karé a posée à plusieurs conférenciers, artistes et intervenants issus de différentes cultures créoles.

Chacun y a répondu fort de son expertise et son expérience de linguiste, artiste visuel, danseur, entrepreneur, anthropologue... Ces réponses seront diffusées sur les canaux du média réunionnais dans les prochaines semaines.

En explorant la notion de créolité dans un tel événement, Bat karé cherche à continuer d’être à l’écoute et ouvrir le dialogue non seulement entre Réunionnais mais avec le monde entier.