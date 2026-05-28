[Vidéos] Kabardock : paillettes, lip-sync et performances scéniques au menu de Batay Drag

Ce vendredi 29 mai 2026, une nouvelle édition de "Batay Drag" investit le Kabardock au Port. Au programme de ce grand concours drag péi, porté par la House of Esperanza et Joa : glamour, performances et énergie queer. Une soirée haute en couleurs avant "La Kunty", prévue le lendemain soir (Photos DR)

La scène du Kabardock s'enflammera ce vendredi soir, lors de l'un des rendez-vous les plus flamboyants de la scène queer réunionnaise. Dès 20 heures 30, le Kargo accueillera le "Batay drag" édition "Batay royale", un concours mêlant lip-sync - l'art du playback -, créativité, costumes et performance scénique.

Porté par le House of Esperanza et Joa, l'événement s'est imposé comme un temps fort de la culture drag à La Réunion. "Batay drag revendique l'émancipation, la visibilité queer et la fête inclusive", soulignent les organisateurs. Écoutez Joa Esperanza.

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Fondée par Bayonettta Esperanza, la House of Esperanza est présentée comme la première House drag de l’île. Inspirée de la culture ballroom née dans les communautés afro et latino LGBTQIA+ de Harlem dans les années 1970, elle contribue depuis plusieurs années à faire émerger des espaces d’expression queer sur la scène réunionnaise.

- Une édition sous le signe de la revanche -

Pour cette nouvelle édition baptisée "Batay Royale", cinq artistes déjà connus du public feront leur retour sur scène avec l’envie affichée de "prendre leur revanche". Parmi les candidat.e.s, Evolka Faham, drag artist originaire de la Plaine des Cafres.

L’organisation promet "un spectacle encore plus fort, chargé d’émotions, de compétition mais aussi de solidarité artistique". Au programme : performances drag, défilés, lip-syncs et mises en scène spectaculaires dans une ambiance mêlant compétition et célébration collective.

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L’événement servira également de prélude à "La Kunty", le grand kabaret kwir imaginé par Mother Luna Laveaux et organisé le lendemain, samedi 30 mai, toujours au Kabardock. Plusieurs drag artists présents lors de Batay Drag remonteront d’ailleurs sur scène à cette occasion aux côtés de figures de la ballroom scene et d’invités comme Soa de Muse ou Sheitan, qui fera partie du jury ce vendredi soir.

La billetterie en ligne est ouverte pour la soirée "Batay drag" mais aussi avec des pass valables pour les deux soirées.

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