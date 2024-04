Bisik : "Judith, chansons intimes", Erika Lernot et SOL ROSA à la programmation cette semaine

Cette semaine au Bisik, les spectateurs pourront découvrir l'aventure musicale "Judith, chansons intimes", l'univers shaman de Erika Lernot et la pop-électro de SOL ROSA. Rendez-vous le mardi 16 et le vendredi 19 avril à Saint-Benoît. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Olivier Lardeux)

- Judith, chansons intimes au Bisik -

Une aventure musicale comme aucune autre !

Le mardi 16 avril, nous recevons le spectacle “Judith, chansons intimes” une création tout public conseillée à partir de 15 ans, dans le cadre du dispositif Guétali. Chanteuse de cabaret, Judith nous donne rendez-vous après un long voyage autour du monde pour nous partager son histoire, accompagnée d’un guitariste. Entre fiction et réalité, l’humour s’invite et laisse place à une narration haletante pleine de rebondissements.



Ouverture des portes 19h

Infos au 0693 63 39 39

Entrée libre et gratuite, réservation conseillée.

Buvette et restauration sur place



- Erika Lernot et SѲL RѲSA en concert au Bisik -

Chansons voyageuses et pop électro en balade !

Ce vendredi 19 avril, nous recevons Erika Lernot et son univers shaman, puis nous poursuivrons la soirée en compagnie de SѲL RѲSA pour un rendez-vous qui éveillera vos sens et votre esprit.

Erika Lernot, aperçue récemment lors d’un concert de M où elle a accompagné l’artiste, a rapporté dans ses bagages une passion prononcée pour une musique à la fois entraînante et toujours empreinte de poésie. Pour poursuivre cette soirée, nous aurons le privilège d'accueillir SOL ROSA, un projet pop électro mené par Julien Mablouké, qui marie avec habileté les mélodies de la pop, la folktronica et la french touch.

C’est un voyage du cœur pour une musique de l’âme que vous êtes invités à découvrir au Bisik ce vendredi 19 avril!



Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne.