“Etre et ne pas être - Introduction à la philosophie réunionnaise” questionne directement l’identité réunionnaise, histoire d’engager et faire avancer la réflexion. Rencontre avec José Macarty, co-auteur de l'ouvrage avec Paul Mazaka (Photo vw.www.imazpress.com)

• Selon vous, la philosophie occidentale s’est structurée autour de la problématique Être ou ne pas être, contrairement à la philosophie réunionnaise qui ignore cette opposition. Pourquoi ?

Tout simplement parce cette philosophie véritablement réunionnaise nous met en situation de porter plusieurs mondes en même temps. En tant que Réunionnais - qui venons de 1.000 parts - et citoyens français, nous avons cette compétence extraordinaire d’être à la fois présent dans l’hémisphère Sud et l’hémisphère Nord.

Nous sommes également en capacité de pratiquer deux cultes religieux en même temps à l’image des catholiques et des malabars par exemple…

L’une des composantes de la philosophie réunionnaise est notre capacité à résoudre les contradictions, par exemple en religion où on dira qu’il n’y a qu’un seul Dieu mais plusieurs adorations.

Les deux autres éléments forts de cette philosophie sont le métissage et le marronnage hérités de l’histoire et de la géographie de notre île et qui ont façonné notre culture. Nous avons ainsi emprunté à toutes les sources d’inspiration et apprêté pour résoudre les contradictions et obtenir une certaine cohérence qui se reflètent aujourd’hui dans notre culture : langue créole, jardins créoles, architecture, traditions, religion, musique, politique…



• Votre ouvrage questionne directement l’identité réunionnaise car vous estimez que cette réflexion n’a jamais été profondément menée auparavant ?

Cette réflexion a toujours été d’actualité parce que nous sommes en quête perpétuelle. Mon impératif philosophique est le suivant :"Va je ne sais où chercher je ne sais quoi", une phrase que j’avais lue dans un conte de fées lorsque j’avais 6 ans et qui ne m’a jamais quitté. Or, la philosophie n’est pas de se pencher sur soi mais de partir en quête de la vérité et de la sagesse.

Avec Paul Mazaka, on n’a pas inventé une philosophie, on a juste essayé de mettre des mots sur nos compétences et dire aux Réunionnais qu’ils sont résolument modernes à l’image de cette faculté à dépasser les contraires…



Justement, comment y parvenir ?

Face aux défis considérables à relever en termes d’emplois, de développement, de transition écologique, d’égalité de revenus, de circulation, de chômage etc… nous n’avons pas de mode d’emploi mais il faut réfléchir et penser à comment fonctionnaient nos ancêtres qui ont su s’adapter pour "produire" ce que nous sommes aujourd’hui en empruntant de partout et en apprêtant dans l’optique de changer l’ordre des choses.

Je dirais qu’il faut aussi savoir se libérer des schémas mentaux des autres et c’est pour ça que notre ouvrage se veut une forme d’émancipation comme une abolition de l’esclavage de la pensée en quelque sorte. Comme dans la physique quantique, le Réunionnais est un électron qui vit dans deux mondes en même temps et pour moi, c’est une compétence extraordinaire.



• La Réunion ferait-elle figure de modèle ?

Non, d’ailleurs à ce sujet, ma phrase favorite est la suivante : "L’étoffe des modèles est toujours un tissu de mensonges". Comme je le disais, nous avons certes emprunté et apprêté pour devenir nous-mêmes mais nous n’avons pas cette prétention d’être des modèles, et ce en dépit de ce vivre-ensemble qui nous caractérise et qu’on vante en permanence. Paul et moi avons juste pris le pouvoir des mots tout en restant modestes dans un ouvrage qui fait figure d’introduction.

C’est un début mais il faut ouvrir le débat et surtout le nourrir, à nous de construire notre narratif. Nous sommes donc nous pensons, mais en n’adoptant pas le schéma des autres !



• Quel regard portez-vous sur l’actualité du moment ? Là aussi, il y a matière à réflexion…

Nous nous battons encore pour des territoires, des intérêts, et j’estime qu’on a perdu le sens de la vie. Chaque vie, chaque homme, chaque femme est une richesse et je suis en souffrance quand je vois ce qu’il se passe partout dans le monde. J’essaie malgré tout de rester confiant car nous sommes de passage sur une terre qui ne nous appartient pas. Je me souviendrai toujours ces mots dits par un prêtre dans une église de Bretagne, le jour de Noël : "C’est Noël chaque fois qu’on ouvre la porte à un étranger". Je me dis juste que les temps ont bien changé depuis !



Aux origines de l’ouvrage

José Macarty et Paul Mazaka se connaissent de longue date. Chacun a mené son chemin de vie sans savoir savoir qu’ils partageaient les mêmes préoccupations et réflexions.

Un article de José Macarty dans le magazine "Zarboutan" édité par l’agence Komkifo crée l’étincelle. A sa lecture, Paul Mazaka lance l’idée d’écrire le premier livre sur la philosophie réunionnaise. José Macarty tient aussi à rendre hommage à sa compagne récemment décédée, son "kafrine zorey" avec laquelle il aurait aimé rêver encore un peu : l’ouvrage lui est dédié.



Mini-tournée de découverte de novembre

L’ouvrage est sorti officiellement le 30 septembre dernier à l’occasion du GAYAR qui s’est déroulé au Parc du Colosse. Tout un chacun est invité à venir découvrir l’ouvrage le 17 novembre à la gare de Sainte-Suzanne à 18h ; le 20 à 16h au Domaine des Bois de senteurs à la Possession ; le 25 à 9h30 au Vieux Domaine de la Ravine des Cabris ; et le 29 à 18h à la Bibliothèque départementale.



“Être et ne pas être - Introduction à la philosophie réunionnaise”, de José Macarty et Paul Mazaka, Komkifo Editions