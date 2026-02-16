Le Centre dramatique national de l’océan Indien lève le voile sur sa nouvelle saison

À quelques jours du lancement officiel, ce lundi 16 février 2026, le Centre dramatique national de l’océan Indien (CDNOI) a présenté les grandes lignes de sa prochaine saison, qui s'ouvrira à la Fabrik à Saint-Denis. Une programmation placée sous le signe du maillage artistique, de l’ouverture et de la jeunesse, impulsée par sa directrice, Lolita Tergémina. (Photos sly/www.imazpress.com)

"Il y a vraiment une volonté de faire ensemble, de tisser des liens", souligne l’équipe, évoquant une saison construite entre artistes associés, compagnies partenaires et structures culturelles de l’île. Théâtre, lecture scénique, théâtre documentaire, marionnettes, propositions jeune public ou formes hybrides : la programmation se veut "pluridisciplinaire" et accessible à "un public large, avec différentes générations".

Faute de pouvoir investir le Théâtre du Grand Marché, toujours en travaux - une livraison annoncée pour mars 2029 -, le CDNOI poursuit son itinérance et renforce ses partenariats. "On a un peu squatté chez les autres", glisse l’équipe avec humour, évoquant les collaborations avec Les Bambous ou encore les Théâtres départementaux. "Il y a une nécessité de coopérer, de mutualiser. Ensemble est le mot d’ordre de la saison".

- Une programmation riche et éclectique -

Parmi les temps forts, le spectacle "Fils de bâtard" de la compagnie belge MAPS ouvrira la programmation. Un "coup de cœur du Off d’Avignon", seul en scène mêlant slam et poésie autour des racines du metteur en scène Emmanuel De Candido.

Autre rendez-vous marquant : le retour d’Adama Diop en mars avec "Apocalypse d’Adam et Ève", une création inspirée notamment du "Cahier d’un retour au pays natal" d’Aimé Césaire."On essaie de faire en sorte qu’à chaque fois qu’on fait venir quelqu’un, cela devienne un projet de territoire et non pas un seul spectacle", insiste la direction, rappelant qu’Adama Diop animera également un stage au conservatoire.

- La jeunesse occupe une place centrale -

La compagnie Baba Sifon de Léon Louis présentera "Sans la foudre sous ma peau", un spectacle consacré à l’adolescence et aux bouleversements intimes. Récompensée récemment au festival Momix en Alsace, la compagnie a reçu le prix du jury professionnel et le prix du jury junior. "C’est la première fois qu’une compagnie réunionnaise est reconnue à ce niveau pour son travail jeune public", se félicite l’équipe.

La saison fera également la part belle aux écritures contemporaines et aux récits historiques, avec notamment "La chute infinie des soleils", autour du drame des esclaves abandonnés sur l’île Tromelin. "C’est important de proposer ces récits pour faire connaître des histoires qui passent trop souvent sous silence", rappelle la direction du CDNOI.

La question des langues fait aussi partie intégrante de la programmation. "On est sur un territoire où l’on parle français, créole, d’autres langues. Dans notre programmation, il y a des propositions qui maillent tout ça". Un projet inédit, réunissant cinq partenaires culturels proposera ainsi une lecture immersive bilingue français-créole à destination des collégiens. "C’est un bel objet qui permet de se réconcilier avec les langues et d’amener un peu de cohésion collective".

- Embarquez pour un voyage artistique -

Une saison pensée comme un voyage artistique, mais aussi comme un acte politique au sens noble : créer du lien, soutenir la filière locale et élargir le public. "Ce n’est pas qu’une programmation, c’est une manière d’être ensemble", résume l’équipe du Centre dramatique.

Le rendez-vous de lancement promet d’ailleurs une présentation immersive, dans les coulisses du "Padport Sèzon", pour embarquer le public et lui faire découvrir la saison au fil d’escales artistiques.

La programmation complète est à retrouver sur le site du CDNOI.

www.imazpress.com / [email protected]