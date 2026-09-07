Culture : participez à des forums et ateliers afin de co-construire les politiques culturelles à La Réunion

Quels spectacles vivants à La Réunion en 2035 ? C'est à cette question qu'il vous est proposé de répondre lors de 4 rendez-vous, entre forums et ateliers. "Soyons tous et toutes acteurs et actrices des politiques culturelles (car il est encore temps)" voici le principe des ateliers "politiques publiques" de Kolet', dont la deuxième édition se déroulera entre le 15 septembre et le 6 octobre 2026 dans chacune des quatre micro-régions de l’île. (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin/imazpress.com)

"Kolet' rassemble les acteur·rice·s culturel·le·s du spectacle vivant de La Réunion dans un mouvement fédéré et fédérateur" peut-on lire sur leur site.

Lors d'une séries d'ateliers ouvert·e·s à tous et toutes : acteur·rice·s culturel·le·s, élu·e·s, agent·e·s de collectivités, citoyen·ne·s, responsables associatifs, partenaires du secteur culturel, acteur·rice·s des transitions écologiques, éthiques, démocratiques… le but reste le même qu'en 2025 assurent les organisateurs : "Quel spectacle vivant à La Réunion à l’horizon 20235. Mais nous allons plus loin dans la réflexion et surtout dans le passage à l’action autour des questions suivantes" :

Comment les politiques culturelles peuvent-elles contribuer aux grandes transitions du territoire ?

Comment passe-t-on d’une prise de conscience individuelle à une capacité d’agir collective ?

Dans quelle mesure les droits culturels peuvent-ils constituer la boussole des ces actions collectives ?

- Les dates et lieux -

Mardi 15 septembre au Kabardock (Le Port) pour la région Ouest – 13h30-15h30

Mardi 22 septembre à la Cité des métiers (Saint-Pierre) pour la région Sud – 13h30-15h30

Mardi 29 septembre à la Cité des Arts (Saint-Denis) pour la région Nord – 13h30-15h30

Mardi 6 octobre au Théâtre Les Bambous (Saint-Benoît) pour la région Est – 13h30-15h30

Les Forums des Métiers ont lieu le matin (8h30-12h30)

Les Ateliers Politiques Publiques ont lieu l'après-midi (13h30-15h30)

Pour rappel, lors de la première édition en septembre 2025, quatre ateliers ont réuni plus de 70 participant·e·s : des acteur·rice·s culturel·le·s, des représentant·e·s de services publics et collectivités et des élu·e·s.

Le 5 décembre 2025 s’est tenue au Kabardock la restitution de ces Ateliers dont l’objectif est de mieux comprendre et partager les enjeux, contraintes, envies et désirs des uns et des autres.

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