Le festival international du film de l'Océan Indien dévoile sa programmation

Le Festival international du film de l'Océan Indien (FIFOI) revient pour une troisième édition du 14 au 19 avril 2026, et dévoile sa programmation ce vendredi 20 mars 2026. Au programme : courts métrages, longs métrages de fiction, documentaires et séries. Rendez-vous à Saint-Paul, Saint-Pierre, et à Cambaie pour profiter des films à l'affiche. Du côté des compétitions, l'actrice et productrice Aïssa Maïga sera présidente du jury dans plusieurs catégories lors de cette nouvelle édition placée sous le signe des "récits, des regards et des talents du bassin océan Indien" annonce la FIFOI.

Les professionnels du cinéma de l’océan Indien et les spectateurs se sont donné rendez-vous pour une semaine de festival chargée, du 14 au 19 avril 2026. Au programme : projections en salle ou sous les étoiles, ateliers à l’image, débats, sessions de pitchs, masterclass.

Dans un communiqué, les organisateurs du FIFOI assurent que ce festival est : "un lieu où les films voyagent, où les regards se croisent et où les histoires de nos îles, de nos côtes, de nos villes, s’écrivent sur grands écrans."

Ils ajoutent : "Cette année, la programmation est un archipel de récits. Des films qui fouillent nos racines, qui donnent chair aux héritages et aux cultures mêlées, qui sculptent les visages de cet océan partagé. Des histoires qui se répondent, d’une rive à l’autre, et nous rappellent que nous sommes tous, quelque part, des personnages du même grand film. "

"Le FIFOI grandit. Il ne se contente plus de projeter des rêves : il les fait naître. Avec FIFOI The Market, le festival franchit un cap décisif. : l’un comme espace de découverte et de partage avec le public, l’autre comme lieu de rencontres professionnelles où naissent les projets et les collaborations."

Retrouvez le programme complet ici