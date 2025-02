MG, le DJ de La Réunion aux 100.000 followers sur Tiktok.

Il a commencé à mixer tout petit, a baigné dans le zouk et aujourd’hui, il est suivi par plus de 100.000 followers sur Tiktok. DJ MG fait partie de cette nouvelle génération de DJ qui performent autant dans les clubs que sur les réseaux sociaux. A La Réunion pour l’instant, mais Maurice et l’Angola lui tendent les bras (Photo : D.R)

Quand nous avons rencontré DJ MG, il venait d’affoler les platines lors de la Pool Party 2 le dimanche 26 janvier à l’Ipanema Café, à l’Ermitage. "La première était bien.

La deuxième édition était mieux encore : plus d’énergie, plus chaude", commence-t-il, vêtu d’un maillot orange flashy de la franchise de basket des Suns (Phoenix, en Arizona) et d’un éventail assorti.

L’énergie dont parle DJ MG (Miguel Esther dans le civil) vient principalement de la musique qu’il propose dans ses mix depuis près de 2 ans : "un mélange d’influences locales et afro-caribéennes" apprend t-on dans sa biographie officielle. Autrement dit, "du sega de La Réunion et de Maurice, du zouk, du ragga, du dance-hall et du shatta des Caraïbes" nous précise-t-il.

- DJ MG mixe depuis tout petit -

DJ MG a commencé tout petit. C’est son père qui l’a initié au mix. Il a mixé pour la première fois devant une audience… à 12 ans pour sa confirmation ! Papa algérien, maman réunionnaise, mais il a toujours habité à La Réunion, à La Rivière Saint Louis. DJ MG a aujourd’hui 22 ans.

Il a commencé il y a 3 ans à faire des vidéos sur Tiktok, et seulement 2 ans à mixer. "La première soirée où j’ai mixé, c’était la "Révolution" à la Villa, grâce à Ludo Nabet. Ensuite, j’ai rencontré Sandy Voice qui m’a invité à la Soucoupe Volante. Ensuite, j’ai fait mon premier festival, le Kompa Zouk. J’ai joué dans quasiment tous les clubs de l’île. J’ai fait la première partie de Kalash (en mars 2024 à la Nordev, ndlr), la Fête de la Musique avec DJ Sebb, Expobat, Miel Vert il y a quelques semaines…" raconte-t-il.

Il vit aujourd’hui de ses cachets de DJ. Il a également signé un contrat avec Voix d’Or Family qui regroupe différents artistes de l’île.

Mais les performances de DJ MG sur les réseaux sociaux impressionnent autant que la chaleur dégagée sur les dance-floors. Il a "ouvert le capot" pour nous montrer les chiffres de ses 2 comptes : ils forcent le respect.

- 10 millions de vues cumulées sur Tiktok : respect ! -

Avec 43.000 followers sur Instagram et plus de 100 000 sur Tiktok, il a enregistré plus de 2 millions de vues cumulées sur le premier réseau et près de 10 millions sur le second en 12 mois !

Son record ? 1,4 million de vues pour sa vidéo "zouk rétro" ("j’ai été bercé par ça !") diffusée le 4 décembre dernier sur Tiktok avec plus de viewers d’Angola que de France.

Son audience moyenne sur les 12 derniers mois sur Tiktok est composée pour un tiers de Réunionnais, un gros quart de Mauriciens, 12% de Français et de 5% d’Angolais. Avec DJ MG, on veut bien croire à la coopération régionale dans l’Océan Indien via la musique.

Son public sur les réseaux sociaux est composé à 60% de femmes et plus des deux tiers ont moins de 35 ans.

"Pour la création de contenus, Instagram et Tiktok sont prioritaires aujourd’hui. Il faut être validé sur ces deux réseaux pour que ta communauté te suive sur d’autres plateformes" explique DJ MG. Il collabore depuis un an avec Julien, un photographe-vidéaste qui assure la cohérence de ses vidéos. DJ MG reconnaît passer moins de temps aujourd’hui à scroller, plus à répondre aux messages, mais regarde avec l’œil du professionnel "pour voir ce qui marche".

- Il ira à La Marche des Visibilités -

Ses inspirations ? DJ Ayane, une djette française connue à l’international, ou encore DJ Chad, un Réunionnais parti en métropole, lui aussi très actif sur les réseaux. Fort de cette influence digitale, DJ MG entend transformer l’essai "dans la vraie vie".

Ses projets pour 2025 ? La Marche des Visibilités le 18 mai 2025 (défilé plus set sur scène le soir sur le Barachois) et de nouveaux medley, dans la même veine que ceux partagés avec Big Frankii, Flyweed, Thierry Cham, McDuc ou encore Comoriano.

