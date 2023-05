Dominique Barret de retour sur scène

Samedi soir, c’est le grand retour de Dominique Barret sur la scène de Champ Fleuri après une pause de près de dix ans. « Pou ou mam’zel » « Margozamer » ou encore « Si ou di oui », l’artiste sudiste fera entendre ses plus grands tubes, accompagné des Soulpaks, pour le plus grand bonheur de ses fans (photo V.W).

À l’aube de ses 60 printemps l’an prochain, Dominique Barret s’offre un retour sur scène et une tournée en guise de cadeau, avec un peu d’avance. Le temps des retrouvailles a donc sonné après une pause volontaire d’une décennie, son dernier spectacle à Champ Fleuri remontant en effet à 2012.

Pour ce retour en majesté, notre crooner créole qui sera accompagné des Soulpaks - backing band royal de tous les défis -, promet d’ores et déjà une soirée riche en émotions qu’il aborde dans un état d’esprit totalement différent d’avant. Car il l’assure, il n’a plus rien à prouver.

"Sur le fond du spectacle, je ne vais pas changer grand-chose, le public vient écouter ce qu’il a envie d’écouter. Au niveau de la forme, ce sera davantage décontracté parce que ça correspond davantage à mon état d’esprit actuellement. J’ai vraiment envie de m’éclater et je veux que les gens ressentent que je suis heureux de jouer pour eux. Je veux qu’ils dansent, qu’ils rient et fassent la fête dans une ambiance cabaret-pub, tout en interagissant avec tout le monde".

"Pou ou mam’zel", "Margozamer", "Si ou di oui", il entonnera ses titres les plus célèbres sans les dénaturer - il insiste là-dessus - mais aussi des chansons surprises, des clins d’œil à des artistes locaux et internationaux, le tout sur un ton décontracté sans jamais se départir de son côté romanceur séga du genre « Julio Iglesias du 974 », dit-il en riant.

"Cette étiquette ne me dérange pas du tout car c’est lié à l’émotion qui se dégage de mes chansons et qui touche les gens".

Outre ses grands succès, Dominique Barret interprétera sa toute nouvelle chanson intitulée « Mersi », mise en paroles par Dominique Carrère, en hommage à l’histoire d’amour qu’il entretient de longue date avec son public qui a su lui rester fidèle.

"Depuis toutes ces années, j’avais tellement la tête dans le guidon que je ne me suis pas suffisamment rendu compte que les gens appréciaient mon travail. J’ai donc pris du recul par rapport à tout ça et je me suis dit que la meilleure façon de revenir c’était d’abord de remercier mon public, de mettre en lumière toutes les émotions que j’ai vécues avec lui. Que ce soit sur scène ou en privé lorsque des fans me croisent dans la rue, il y a toujours quelqu’un pour me dire quelque chose d’agréable et ça c’est juste magique".

La tournée 2023 de Dominique démarre donc par le spectacle de Champ Fleuri ce samedi, suivi d’un concert le 24 juin dans sa ville natale, à Petite-Île (sur le parvis de la mairie) dans le cadre de la fête de la Musique, puis le 30 juin à l’Étang-Salé au théâtre des Sables, le 9 septembre au théâtre Luc Donat au Tampon et enfin à la Plaine des cafres, à la Cité du volcan, le 9 décembre.

Une tournée métropolitaine est également à l’étude dès le mois de mars 2024, en réponse à une forte demande des fans expatriés…

Plus près de nous, les veinards qui assisteront au concert du théâtre des Sables, le 30 juin, auront le privilège de découvrir une jeune artiste - vivant actuellement à Bordeaux - qui assurera pour la première fois, la première partie de Dominique Barret pendant une vingtaine de minutes et qui n’est autre que Mahalia Moutou, la fille de Marie-Armande Moutou.

Cette orthophoniste de métier est tombée petite dans le grand bain de la musique pour produire un mix de Tracy Chapman, Sade et Alicia Keys. Autant dire, une pépite !



= = = = = = =



Trois questions à Dominique Barret



Vous êtes volontairement resté absent des scènes pendant près de dix ans. Cette longue pause était nécessaire ?

Tout à fait ! J’avais besoin de me recentrer sur moi-même et c’est mon corps qui en a décidé. Il faut savoir être à l’écoute de soi. Mon dernier album sorti en 2015, qui était davantage un album introspectif, a été l’élément déclencheur pour que je prenne du recul face à plein de choses comme la vie, le milieu artistique et même les revers que les gens ne voient pas.



En cette année 2023, vous démarrez une tournée. Est-elle annonciatrice d’un nouvel album ?

En toute honnêteté non, car un album, ça demande tellement d’énergie ! Et puis franchement, les gens n’en retiendront peut-être qu’une ou deux chansons, alors autant n’en faire qu’une mais que je ne partage pas sur les réseaux sociaux et le Net parce que je suis de la vieille école, je protège plus que je ne partage. Mais peut-être qu’un jour je me déciderais à faire un best-of !



Vous aurez 60 ans l’année prochaine… Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?

Que les Téats me donnent Carte blanche avec l’orchestre de la Région Réunion, à l’image de Baster récemment. Certes, ce serait un gros challenge que je ne sais pas si j’aurai la capacité de relever mais franchement être accompagné d’un tel orchestre, ce serait tellement magique et fabuleux.



= = = = = = =



Le mot de Pascal Montrouge

Il faut savoir reconnaître ce qu’est un artiste populaire à l’image de Dominique Barret. Ce n’est pas évident de créer des mélodies qui traversent les générations, empreintes d’émotions qui touchent les gens. Souvent en France, ces types de mélodies ne sont pas forcément très bien vus. Heureusement, ce n’est pas le cas à La Réunion et c’est aussi pour ça que l’on continue à avoir autant de succès avec nos artistes péi et c’est tant mieux !



Dominique Barret, Les plus grands succès, Téat Champ Fleuri samedi 13 mai à 20h

vw/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com