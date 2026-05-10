Entre-Deux : plusieurs événements culturels proposés au mois de mai

A l’affiche à l’Entre-Deux, au mois de mai 2026, trois événements culturels, entièrement gratuits sont proposés au public. Nous publions le programme ci-dessous (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

• Pièce de bus

Le mercredi 13 mai prochain à 13H30, laissez vous porter par une danse tout en finesse, portée par un paysage sonore inspiré du canon de Johann Pachelbel.

Dans le cadre de la programmation Guétali, la Cie chorégraphique transdisciplinaire Morphose, vous invite à prendre place à l'espace culturel Le Lanbrokin pour 25 minutes de poésie, à la fois urbaine et rurale - une poésie qui conjugue la sensibilité et l'artistique. Un regard posé sur les lieux de passage, comme des carrefours de vie où l'imaginaire prend le relais.

Une création de Sarah Thomas avec les interprètes Manon Payet et Cédric Marchais.

Entrée gratuite !



• Foré Fénwar

Membre du Collectif – section Théâtre, Florient Jousse, Directeur artistique, et la mairie de l’Entre-Deux vous invitent le 16 mai prochain de 18H à 20H, à un spectacle événement dans l’arboretum, sur des thèmes puissants, rarement abordés dans notre paysage culturel, tel que le corps des femmes réunionnaises à travers l’histoire.

"Foré Fénwar" est un fonkèr téat an kréol porté par deux actrices-autrices vibrantes. Il s’agit d’une pièce de théâtre en créole qui vous emmène dans les profondeurs d’état de « paranges » (parents endeuillés) quel qu’en soit la raison, quel qu’en soit l’époque.

Les interprètes Ana et Essanam proposent au public, à partir de 15 ans, ses dernières formes artistiques, légères et mobiles, résolument ancrées à la fois sur le territoire et ouvertes sur le monde. Lauréate du 3ème prix Daniel Honoré 2020, Essanam est l’auteure de la pièce. Réalité et fiction se côtoient. Le voyage intérieur d’une mamange : du lien transgénérationnel complexe à la lumière de la guérison de ce traumatisme.

"Être femme. Être mère. Choisir, subir, aimer, refuser la maternité, à travers le temps, à travers les âges sur l’Île de La Réunion", tel est le fil rouge de la pièce du collectif Tilawcis qui interroge sur la résilience féminine.

Emotions garanties, entrée gratuite !



• Concert "SÉGA ZAPA"

C'est ce samedi 16 mai ek Michou !



Zot la anvi kraz in séga piké ? Vyin a zot lo samedi 16 mai à 20h, au Lanbrokin dékouv lo prozé bann zélév konsèrvatwar Muzik Rényonèz èk zot bann profésèr é aparétèr ! Michou lé marèn lévènman. !! Pa bezwin trakasé, la pa bezwin tir la moné, lé gratwit ! Zot na zis bezwin kraz in bon lanbians !



Vous désirez danser ?

Soyez nombreux ce samedi 16 mai 2026 à 20H au Lanbrokin, à découvrir le projet du Conservatoire à Rayonnement Régional du département Musique Réunionnaise.

Marraine de l'événement porté par les élèves et leurs professeurs Patricia Philippe, Vinscent Philéas et Daniel Riesser, la chanteuse

Michou vous invitera à visiter le répertoire du patrimoine musical.

Un partage intergénérationnel entre artistes confirmés et jeunes talents qui interpréteront les titres phares de notre île.

Entrée gratuite !