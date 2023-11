Saint-Louis : Run colorz, le festival des cultures urbaines et du graffiti, s'installe à l'Etang

Le festival Run colorz de Saint-Louis fait son grand retour les 11 et 12 novembre 2023 pour une cinquième édition. La manifestation aura lieu dans le quartier de l'Étang. Elle vise à célébrer l’art urbain, dont le graffiti qui sera représenté par une quarantaine d’artistes. Au programme : démonstrations d'artistes, tournois de basket, initiations à l’art du déplacement, sports urbains tels que le roller et le skate, ainsi qu’une scène musicale accueillant des DJ de renom. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

“L’édition 2023 promet d’être une explosion de couleurs, mettant en lumière une scène artistique confirmée et émergente à travers la peinture. En plus des incontournables bars et scènes musicales, une exposition graffiti sur site ainsi qu’un tout nouveau battle de graff sera ajouté à la programmation”, indique Juliana M'Doihoma, la mairie de Saint-Louis. La ville attend environ 5.000 visiteurs pour ce week-end de festivités.

- Battles de graffiti et initiations au skate -

Pendant deux jours, le quartier de l'Étang accueillera ce grand festival de culture urbaine de la Réunion. Il se déroulera sur le site de l’ex-aquaglisse.

Le programme de l’événement sera chargé avec des initiations au graffiti, au skate, au roller, un tournoi de basket et de nombreux concerts avec des DJs comme Sedjem ou encore Cosmo. La nouveauté de cette édition est la battle de graffiti en direct.

“Ce festival incarne l’un des principaux axes de notre programme pour la ville de Saint-Louis, à savoir la valorisation des arts urbains et l’accès à cette forme d’expression culturelle pour tous”, explique Juliana M’Doihoma.

“Nous avons pu observer, à mi-mandat, que le tissu associatif se développe et continue à promouvoir des actions bénéfiques pour notre territoire. Nous continuerons à le soutenir, en particulier grâce à des partenariats tels que celui que nous avons établi avec l’association Le Graffiti 974” ajoute-t-elle.

- "Le plus grand festival de street art du sud de la Réunion" -

“Affirmer que nous sommes le plus grand festival de street art du sud de La Réunion, ici à Saint-Louis, est source de grande fierté. Au fil des ans, nous le voyons se développer avec la participation croissante d’artistes et de graffeurs venant du monde entier”, ajoute la maire.

Les trois premières éditions ont attiré un millier de visiteurs chacune tandis que la quatrième édition a franchi le cap des 2 500 participants.

