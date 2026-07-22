Festival Kabar défilé : plus de 300 maloyeurs vont se réunir pour faire vibrer le stade de l’est

Dans quelques jours, le Stade de l’Est vibrera au rythme du festival Kabar Défilé 2026. Un événement culturel d’une ampleur exceptionnelle qui réunira plus de 300 maloyeurs, des artistes emblématiques, des chorales venues des quatre coins de l’île, des danseurs, des percussionnistes, des créateurs et des passionnés autour d’une même ambition : "faire rayonner le Maloya, notre patrimoine vivant et notre identité réunionnaise", affirme l'association Lankraz. Nous publions le communiqué de l'association Lankraz ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Bien plus qu’un spectacle, le Festival Kabar Défilé est une expérience artistique et humaine unique, imaginée comme une véritable ingénierie socio-culturelle où la création devient un outil de transmission, de cohésion et de valorisation de notre territoire.

- Un spectacle à 360 degrés à La Réunion -

Le Kabar Défilé mêle :

- des percussionnistes tractés

- des chorégraphies originales

- des interprétations scéniques

- des tableaux artistiques vivants

- une chorale réunissant des chanteurs venus des quatre coins de La Réunion

- la rencontre entre professionnels et amateurs, réunis autour d’une même passion.

Cette scénographie mobile, immersive et participative fait du public un acteur de l’événement, offrant une expérience sensorielle inédite où musique, danse, mouvement et émotion ne font plus qu’un.

- Artistes invités exceptionnels -

Le Festival Kabar Défilé accueillera notamment :

Votia, Madia, Lélin Gado, Ban Makwalé, Didi Maloya, KMN Maloya, DJ Dan, TiBoké, Belbel (Flambola), Etinsel Maloya, Logan Lagarde (Famille Maloya), … ainsi que des acteurs culturels qui feront vivre cette journée exceptionnelle.

Le Festival Kabar Défilé propose un concept totalement inédit.

Le public ne sera pas simplement spectateur : il sera plongé au cœur d’une création immersive où chaque espace devient une scène, chaque déplacement une chorégraphie et chaque battement de roulèr une invitation à vivre le Maloya autrement.

Pensé comme un spectacle à 360 degrés, le Kabar Défilé mêle :

- Le maloya, bien plus qu'un patrimoine -

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le Maloya est bien plus qu’une musique.

Il est une mémoire vivante, une expression artistique, une manière de transmettre notre histoire, de partager nos émotions et de faire vivre les valeurs de solidarité, de résistance et de fraternité qui caractérisent notre île.

À travers le Festival Kabar Défilé, le Maloya se réinvente sans jamais perdre son âme. Il devient le fil conducteur d’un spectacle où tradition et création contemporaine dialoguent pour raconter La Réunion d’aujourd’hui.

- Une oeuvre collective au service du territoire -

Le Festival Kabar Défilé est le fruit d’un travail collectif réunissant artistes, associations, bénévoles, techniciens, créateurs, institutions et partenaires autour d’un projet commun : faire de la culture un vecteur de rassemblement et de transmission.

L’édition 2026 illustre la capacité des acteurs du territoire à unir leurs talents pour proposer une création originale, ambitieuse et accessible à tous.